OM Monaco : Regarder en Direct TV et Internet

OM Monaco 2023 : voici comment voir le match OM Monaco aujourd’hui en direct. Samedi 28 janvier 2023 à 21h00, rendez-vous pour le choc de la 20ème journée de Ligue 1 de football OM AS Monaco. En direct à la télévision sur la chaîne Canal + ou en live streaming sur Internet vous saurez tout ici.

Pour lancer cette nouvelle journée de championnat de Ligue 1 de football, l’affiche est exceptionnelle : OM Monaco. Obligatoirement, l’OM veut poursuivre sur sa lancée incroyable de 6 victoires consécutives en Ligue 1. C’est la meilleure série phocéenne en cours : OM 1-0 Lyon, Monaco 2-3 OM, OM 6-1 Toulouse, Montpellier 1-2 OM, Troyes 0-2 OM, OM 3-1 Lorient.

Ce soir l’AS Monaco a pourtant les moyens de mettre un terme à cette belle série. L’Olympique de Marseille (3ème au classement) et Monaco (4ème) sont les deux équipes qui ont pris le plus de points depuis la reprise hivernale. 12 points et 10 points respectivement. Ce sont aussi celles qui ont marqué le plus de buts. 13 au compteur pour chacune des équipes. Le choc OM Monaco s’annonce passionnant.

Regarder OM Monaco en Direct Streaming

Face à l’OM, la formation monégasque a fort affaire. En réalité, Marseille a remporté quatre des six derniers duels en championnat. Contre 2 victoires pour Monaco. Mais ce samedi 28 janvier 2023, le contexte est différent. Pour la course au podium, l’ASM compte cinq points de retard sur l’OM. La victoire est donc capitale.

Vous pouvez regarder le match OM Monaco en direct streaming à la TV sur Canal + dès 21 heures. Le match est également accessible sur ordinateur PC, sur tablette ou même sur smartphone. Le replay du match de Marseille Monaco, avec les buts et les scores de la Ligue 1 de football seront aussi à voir sur Internet, plus tard dans la soirée.