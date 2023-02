Zone Interdite sur les huissiers à voir sur Internet et sur M6

Zone Interdite sur les huissiers ce 14 février sur M6 > Bien que le jour ne s’y prête pas forcément, la chaîne M6 a décidée de mettre en prime ce soir, un nouveau numéro de Zone Interdite, portant sur les huissiers et leurs rôles.

Des expulsions aux constats d’adultère, les huissiers sont sur tous les fronts et Zone Interdite a suivi quatre huissiers ; trois hommes et une femme, à Tours, Bar-le-Duc, Aix-en-Provence et Paris.

Chaque jour, ils font face à des Français en difficulté et sont très mal jugés. Ils peuvent expulser des familles incapables de payer leur loyer ou la cantine des enfants, vendre aux enchères le matériel d’une PME en faillite, ou encore saisir les biens de paysans insolvables…

N’importe quelle mission qui leur est confiée met en avant l’état critique de la société actuelle.

Dans un pays qui souffre, l’essentiel du travail d’un huissier est le recouvrement de dettes. Aujourd’hui, ce sont plus de 3 000 huissiers qui engendrent près de 8 milliards d’euros chaque année.

Sachez que vous pouvez regarder Zone Interdite sur les huissiers ce dimanche 14 février 2016, à partir de 20 heures 55 sur M6 à la télévision.

Parfois, ceux qui sont saisis préfèrent devoir rendre des comptes à un bon huissier plutôt qu’un mauvais banquier, car ces officiers du ministère peuvent également servir de médiateur afin de négocier une dette.

Pourtant, certaines confrontations peuvent encore être très tendues et les mauvais payeurs peuvent se montrer violent. Maître Magat ; désormais hémiplégique, à Bordeaux, nous raconte sa terrible expérience.