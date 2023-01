Voir le Match de Top 14 Rugby en Direct TV et Internet

C’est parti pour une grosse journée de Top14 de rugby à voir en direct, avec le match Racing Metro 92 Oyonnax en live streaming et en direct TV aujourd’hui, de même que Montpellier Rugby CA Brive et UBB Castres. A 20h30, le match RC Toulon Grenoble Rugby est à voir en direct, avec Aviron Bayonnais USAP Perpignan. Dès la fin des matches de cette J3 de Top 14 de rugby, n’oubliez pas de revenir ici même pour regarder en replay video les résumés des vidéos des matches et des essais de chaque équipe.

Depuis la reprise, le Top 14 de rugby fait beaucoup parler. Les équipes présentées comme candidates au titre ont du retard à l’allumage. A partir de ce soir, elles n’auront plus d’excuse. Car comme disent les statisticiens, c’est à 3 que commence une série. Les excuses avancées par certains clubs du Top14 ne seront donc plus valables en cas de contre performance lors de cette 3ème journée de Championnat de France de rugby.

A l’inverse, certaines surprises pourraient confirmer aujourd’hui. A l’image des promus d’Oyonnax, qui se déplacent dans les Hauts de Seine à 18h30 pour jouer un match Racing Metro 92 Oyonnax tout à fait dans leurs cordes.

Streaming Rugby Match Top 14

Pour voir le rugby en direct ce soir, notez bien les horaires des matches : 18h30 et 20h30. Ne manquez pas la diffusion des matches, qui sont tous retransmis en direct et en intégralité sur la chaine de télévision Rugby+ du groupe Canal Plus. Attention: à 20h30, le match du RC Toulon à Grenoble est diffusé par Canal+ Sport.

Vous pouvez revoir ici même en replay le résumé de chaque match du Top 14 de rugby dès la fin de la journée, avec les videos des essais et les interviews d’après match.