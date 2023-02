Personal shopper : Amazon veut booster des ventes de produits mode

Amazon est déjà connu pour proposer de nombreux services, et cela est loin d’être terminé. Que les amateurs de mode se passent le mot, Amazon lance son service de personal shopper.

Dédié aux utilisateurs Prime

De nombreuses grandes marques et autres enseignes proposent ce genre de service, mais à des prix souvent élevés. Amazon entre donc dans la danse, tout en répliquant avec des prix loin d’êtres aussi hauts. Chaque mois, les membres Amazon Prime reçoivent des vêtements, en fonction d’un questionnaire rempli au préalable.

Amazon Prime Wardrobe

Avec Prime Wardrobe, le service Personal shopper offre une nouvelle façon d’acheter sur Amazon. En remplissant le questionnaire, l’utilisateur peut pointer différentes options. Comme la taille des vêtements, le budget et les matériaux préférés. Sans oublier les couleurs les plus appréciées, l’envi de motifs, ou non, et autres styles. À noter qu’il est possible de choisir jusqu’à huit vêtements dans une sélection, afin de les obtenir pour les essayer. Et le tout, gratuitement.

Des données transmises

Lorsque le questionnaire est rempli, les données sont alors transmises directement à Amazon, et à son équipe de stylistes. Ce sont ces derniers qui sélectionnent les vêtements que recevra l’utilisateur Prime. Lorsque l’utilisateur reçoit son colis, il dispose de sept jours pour tout essayer et payer uniquement les vêtements gardés. Le reste est à renvoyer, avec le colis prépayé expédié par Amazon.