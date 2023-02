Une agence bancaire, ça ne sert plus à rien : vrai ou faux ?

Depuis quelques années, les opérations sur Internet ou depuis le smartphone sont monnaie courante ; une agence bancaire sert-elle alors encore ? L’application mobile de la banque permet de faire beaucoup de choses, comme la consultation des comptes, les transferts d’argent, mais également les limites affichées sur la carte et la messagerie avec le conseiller. Pourtant, se rendre en agence est encore très important pour beaucoup de clients des banques.

Au sommaire de cet article sur les avantages (et inconvénients) des agences bancaires :

Agence bancaire : à quoi ça sert aujourd’hui ?

Agence bancaire contre application mobile et banque en ligne

Les agences bancaires et les applications bancaires ont des buts différents, même si elles peuvent offrir certains des mêmes services. Les agences bancaires sont des lieux physiques où les clients peuvent aller pour obtenir des services financiers. Par exemple des comptes bancaires, des prêts, des investissements, des transferts d’argent et une assistance en personne. Les employés de l’agence peuvent aider les clients à comprendre leurs options financières et à prendre des décisions éclairées.

Les applications bancaires, en revanche, sont des logiciels que les clients peuvent télécharger sur leur téléphone ou ordinateur pour gérer leurs finances en ligne. Ces applications permettent souvent aux utilisateurs de faire des transactions en temps réel. Par exemple, la consultation de leur solde, la vérification de leurs dépenses, le transfert d’argent entre comptes et le paiement de factures. Les applications bancaires sont souvent plus pratiques que les agences bancaires pour les clients qui préfèrent gérer leurs finances en ligne.

Donc, les agences bancaires offrent un service en personne et un conseil en personne, tandis que les applications bancaires offrent une praticité accrue pour gérer ses finances en ligne.

Le conseil en agence bancaire

Pour obtenir un conseil, quel qu’il soit, c’est bien en agence bancaire qu’il faut se rendre. Rien de mieux que de retrouver un conseiller pour être écouté et entendu. Et cela est d’autant plus vrai lors d’un projet très important.

Par exemple, acheter un bien immobilier est aussi une raison de se rendre en agence bancaire. D’autant que la banque en question sera capable de conseiller et d’opérer le financement du bien à long terme. De la même façon, établir un crédit à la consommation passe aussi par la case agence. Pour acheter une voiture par exemple, se fait généralement directement auprès du conseiller. En connaissant les besoins, le conseiller pourra alors adapter le plan de financement le plus en adéquation.

Bien sûr, vous n’êtes pas obligé d’aller dans une agence bancaire pour obtenir un crédit immobilier. En fait, de nombreux emprunteurs choisissent de demander un prêt immobilier en ligne auprès d’une banque ou d’un courtier en ligne. Cela peut être plus pratique pour les emprunteurs, car ils peuvent soumettre leur demande et recevoir une réponse en ligne, sans avoir à se déplacer physiquement dans une agence.

Si vous souhaitez discuter en personne de vos options de prêt immobilier, vous pouvez choisir de vous rendre dans une agence bancaire. Les conseillers en prêts immobiliers peuvent vous aider à comprendre les différentes options de financement disponibles et à évaluer la faisabilité de votre demande de prêt.

D’autres raisons de l’importance d’une agence bancaire

Se rendre en agence bancaire est très important, dans le cadre de la gestion du patrimoine et pour d’éventuelles questions sur la succession. Notamment grâce à la planification patrimoniale. Les investissements souhaités et même la création d’une entreprise passent également en agence bancaire. Conseils et aides personnalisées sont au centre de ces rendez-vous.

Une autre raison répandue pour se rendre en agence bancaire est le dépôt et retrait d’argent. Bien qu’il existe de nombreuses façons de payer sans liquide dans la société actuelle, les espèces représentent encore un fort pourcentage des transactions. Se rendre en agence bancaire pour y déposer des chèques est encore très apprécié. Mais il existe plusieurs options pour gérer votre argent sans avoir à vous déplacer physiquement dans une agence. Par exemple, vous pouvez déposer de l’argent dans votre compte en utilisant un dépôt mobile. Vous pouvez envoyer un virement électronique ou utiliser un distributeur automatique. Vous pouvez également retirer de l’argent à partir de votre compte en utilisant un guichet automatique.

Et toutes ces raisons permettent de confirmer qu’une agence bancaire, ne sert pas à rien.