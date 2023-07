Comment bien utiliser une enceinte connectée ?

Grâce à une récente étude, il est possible de savoir que les utilisateurs d’une enceinte connectée l’utilisent pour certaines choses, plus que d’autres.

Avant tout, il faut savoir que les enceintes connectées connaissent un véritable succès ; pas moins de 20 % des adultes américains (47,3 millions), possèdent une enceinte connectée, il y a quelques mois. Dès lors, et même si les enceintes connectées peuvent parfois faire polémiques, l’on en retiendra certains usages, tout particulièrement.

Le côté multimédia

Car oui, c’est clairement ce point-là qui revient le plus dans un sondage réalisé par Adobe Analytics, sur un panel de 1 000 consommateurs Américains. Écouter de la musique arrive donc en tête (70 %), tandis que jouer, de son côté, n’arrive qu’en bas de classement. Les questions amusantes sont aussi sur le podium des utilisations, en arrivant à la troisième place avec pas moins de 53 %.

Obtenir informations et actualités

Autre utilisation très répandue des enceintes connectée, la prise d’informations, et d’autres actualités. En effet, la demande de météo arrive en deuxième place du classement, avec pas moins de 64 % (contre 70 % pour la musique). En outre, les actualités représentent un grand pourcentage du sondage (46 %), au même titre qu’effectuer des recherches simples ou des confirmations d’informations (35 %).

Achats et recherches pour voyage

Enfin, il faut souligner que les achats en ligne sont également au centre des attentions lors de l’utilisation d’une enceinte connectée. Ces derniers représentent 30 % du sondage. Les achats et livraisons d’aliments se hissent à 17 %. Tandis que les recherches de vol ou d’hôtel clôturent ce sondage, avec le plus faible pourcentage (16 %). À noter qu’il est amusant de voir que les commandes domotiques (aussi bien pour la lumière que le chauffage par exemple) atteignent difficilement les 31 %. Pour en savoir plus sur les enceintes connectées, comparer les caractéristiques et les meilleurs prix : acheter sur Amazon.

