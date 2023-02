Voir les matchs FC Bayern Munich Besiktas et Chelsea FC Barcelone en direct live : Replay et résultats Ligue des Champions

La Ligue des Champions de football en direct à la télévision > Après les premiers matchs de la semaine dernière, c’est au tour du Bayern, du Besiktas, de Chelsea et du FC Barcelone de se lancer en quête d’une victoire qui se montrerait plus qu’importante avant le match retour, dans quelques semaines. Vous pouvez voir les matchs FC Bayern Munich Besiktas, et Chelsea FC Barcelone en direct live à la télévision sur BeIn Sports, à partir de 20 heures 45 ce mardi 20 février 2018.

Ce soir, la Ligue des Champions se poursuit et offre deux matchs à surveiller de près, l’opposition entre le FC Bayern Munich Besiktas, et l’accueil du FC Barcelone par la formation Anglaise de Chelsea. Cette affiche entre Chelsea et le FC Barcelone permettra également au FC Barcelone de prendre une éventuelle revanche, après cette élimination lors de la Ligue des Champions 2012. Depuis cette rencontre en 2015 (2-2 lors de l’International Champions Cup), jamais les deux formations ne se seront revues. Historiquement cependant, l’avantage est du côté de Chelsea, puisque, depuis 2009, jamais le FC Barcelone n’aura réussi à se défaire de Chelsea (1 victoire de Chelsea, pour 4 matchs nuls).

De l’autre côté, le FC Bayern Munich accueille la formation du Besiktas, avec la ferme intention de reprendre des couleurs après une seconde place du groupe B, derrière le PSG. Sur le papier, difficile d’envisager que le FC Bayern Munich ne soit pas le net favori de la rencontre, mais l’on aimera rappeler que le Besiktas aura terminé à la première place de son groupe G. Certes, le groupe G n’était pas le plus relevé, mais le Besiktas se sera défait, notamment, de l’AS Monaco et du FC Porto.

Le replay et les résultats de la Ligue des Champions sont également à revoir sur Internet, une fois le coup de sifflet final donné.