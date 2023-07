Comment contrôler ses données personnelles sur Facebook ?

Le scandale Cambridge Analytica est encore dans tous les esprits des utilisateurs de Facebook.

La protestation était grande sur le réseau social, et aura mis à mal la plateforme Facebook, qui tentait pourtant de réagir. Dès lors, il vaut mieux prendre quelques précautions avec le compte utilisé.

Pourquoi ne pas commencer par effacer un historique de recherche trop facilement visible par tous ? Cela est notamment possible en se rendant dans l’historique personnel, avant de cliquer sur plus, puis tout effacer. Cela permettra une remise à zéro de l’historique de recherche, et empêchera quiconque d’y avoir à nouveau accès. Les vieux posts peuvent également être supprimés grâce à une simple recherche. Efficace si un post ancien était publié sur un coup de tête, par exemple. Les vieux albums photos peuvent aussi être rendus privés. Dès lors, seul l’utilisateur aura accès à ces derniers.

Pour aller encore plus loin

Contrôler ses données personnelles n’est pas toujours une tâche aisée. Cependant, il est possible, grâce à une extension de Google Chrome, de supprimer la totalité des données. En effet, l’extension permet de supprimer, efficacement et rapidement, toutes les informations souhaitées, sur une période donnée. Désynchroniser les contacts du téléphone avec l’application Facebook ou Messenger est également à faire. En effet, la synchronisation permet à Facebook de récupérer les textos échangés, mais également le numéro des contacts, et autres appels. Enfin, supprimer définitivement le compte Facebook est une solution radicale, mais qui permettra de ne plus divulguer ses données personnelles. Pour supprimer le compte Facebook, l’utilisateur doit se rendre sur paramètres, général, gérer le compte. Ici, il sera possible de confirmer la suppression. En cas de non-rétractation pendant 14 jours, le compte sera supprimé et l’intégralité des données effacées de la toile, après trois mois d’attente.

