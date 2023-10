Capital sur les rois de la vente sur M6

Capital sur les rois de la vente ce 18 octobre sur M6 > L’émission Capital nous revient ce soir pour un nouvel épisode inédit. Au programme de la soirée, les rois de la vente et leurs secrets pour nous faire acheter.

Au jour d’aujourd’hui, leur métier ne fait pas spécialement rêver les Français, mais ceux qui disposent des bonnes techniques peuvent parfois gagner jusqu’à 20 000 euros par mois.

Désormais, les méthodes agressives d’antan ne sont plus et les commerciaux doivent se renouveler pour regagner la confiance des acheteurs, à l’heure où les achats en ligne et les comparateurs de prix sont légions sur Internet.

Alors quels sont les secrets de ces supers vendeurs ? Quelles ruses et subtilités utilisent-ils pour nous vendre tout et parfois même, n’importe quoi ?

L’émission propose, dans un premier temps, un portrait de deux vendeurs de choc, Priscilien, agent immobilier, et Sylvie, vendeuse pour un cuisiniste.

Vous pouvez voir Capital sur les rois de la vente ce dimanche 18 octobre 2015, à partir de 20 heures 55 sur M6.

Le business des seniors est toujours flagrant dans le pays et pour cause ! Les plus de 50 ans ont plus que jamais l’envie de consommer ; à eux seuls, ils détiennent pas moins de deux tiers des richesses du pays, une manne incroyable dont il serait dommage de se priver pour les vendeurs.

Direction ensuite la Foire de Marseille. Avec plus de 1 300 exposants et plus de 300 000 visiteurs qui se bousculent ici chaque année, la Foire de Marseille est la deuxième plus importante foire de France, après celle de Paris.

