Voir 1917, il était une fois la révolution sur France 3 en vidéo : Documentaire sur France Télévisions en replay

Le documentaire 1917, il était une fois la révolution

En février 2017, l’hiver Russe ; terrible, est de retour. Sur le front Est, la Russie Impériale affronte l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie ; les victimes se comptent par centaines de milliers, et, bientôt, l’armée du Tsar Nicolas II ; pourtant réputée invincible, montre de grands signes de faiblesses. Le manque d’obus, de munitions et d’équipements se fait terriblement sentir, et les hommes sont brisés. Du côté de Petrograd, l’on retrouve des scènes alarmantes de la souffrance de toute une population, qui annoncent le plus grand bouleversement du XXe siècle.

1917, il était une fois la révolution

Rapidement, la colère gronde dans les rues et parmi les opprimés. Le peuple déferle dans les rues de la capitale, les banderoles et drapeaux rouges font leur apparition, et toujours plus de soldats refusent d’obéir aux ordres et rejoignent le camp des insurgés. La révolution est en marche, et, depuis l’étranger, deux hommes mènent le combat ; Lénine et Trotski.

Sachez qu'il est possible de voir 1917, il était une fois la révolution

