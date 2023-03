Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger bientôt réunis ?

Dans les faits, Facebook démontre son envie de réunir les applications.

En effet, il serait actuellement question pour Facebook, de réunir Instagram, WhatsApp et Messenger. Ici, il serait surtout question d’unifier les infrastructures.

Fermeture et intégration

Totalement à l’inverse de Facebook, certaines sociétés n’hésitent pas à fermer des services achetés, afin de les intégrer directement dans leurs produits proposés. Un peu à l’image d’Apple par exemple. Il sera donc possible de lister Workflow, Beats Music, ou encore Texture.

La réunification voulue par Facebook

C’est d’après le New York Times, que l’on apprend l’envie de Mark Zuckerberg, de réunir tous ses services. Ici, il n’est donc pas question de les fusionner en une seule entité. Non. Mais de réunir les infrastructures pour permettre aux applications (Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger) de fonctionner avec les mêmes aspects. Matériel et logiciel.

Un chiffrement sur les services

Pour aller plus loin dans les propos, le PDG de Facebook aimerait donc mettre en place le chiffrement sur les services. De bout en bout. Selon des experts, c’est le meilleur moyen de réunir les divers services de messagerie à Facebook. Et l’emprise de Facebook serait plus forte que jamais. Du côté de la mise en place, il est question d’une restructuration achevée, d’ici fin 2020.