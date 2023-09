Voir le PPV No Mercy de la WWE en vidéo live : Résultats pay-per-view WWE, replay combats catch

La WWE et le PPV No Mercy à voir à la télévision sur AB1 > Les choses ont bien changé ces dernières années, puisque, désormais, le catch prend une place très importante dans le divertissement, à tel point que l’on retrouve les grands évènements de la WWE ; les fameux PPV, en quasi-direct à la télévision Française. Il est possible de voir le PPV No Mercy de la WWE en vidéo live sur AB1, à partir de 2 heures du matin, cette nuit de dimanche à lundi.

Force est de constater que l’engouement en France est bien présent sur le catch de la WWE. Il y a une dizaine d’années, les téléspectateurs avaient le droit à 40 minutes de catch en deuxième partie de soirée, une fois par semaine, et avec un décalage d’environ un mois sur la diffusion Américaine. Depuis, en revanche, le catch aura réussi à s’imposer et l’on retrouve désormais une diffusion quelques jours seulement après les USA. Si l’on ajoute à cela les diffusions en quasi-direct des PPV (les grands shows payants aux USA) de la WWE à la TV, l’on ne pourra que constater l’émerveillement des fans de ce sport spectacle.

Voir le PPV No Mercy de la WWE en vidéo live sur AB1 : Résultats pay-per-view WWE, replay combats catch

Ce soir, laissons alors la place au PPV No Mercy de la WWE, un pay-per-view de combats de catch qui permettra de mettre à plat certaines rivalités, tout en, pourquoi pas, permettant de découvrir de nouveaux champions ce soir. Ainsi, l’on surveillera tout particulièrement le combat entre Brock Lesnar et Braun Strowman, pour le titre de Champion Universel de la WWE. Ces dernières semaines, le challenger qu’est Braun Strowman aura prouvé qu’il pourrait bien mettre à terre Brock Lesnar, pour le plus grand plaisir ; ou le plus grand étonnement des fans de catch. Autre combat à surveiller de près, l’opposition pour le titre de Championne de la WWE, qui met en avant pas moins de cinq combattantes, Alexa Bliss, Sacha Banks, Bayley, Nia Jax et Emma. Enfin, l’on notera encore le combat pour le titre de Champion Intercontinental, opposant The Miz à Jason Jordan, qui apparaissait dans l’histoire, comme le fils de Kurt Angle.

Sachez que vous pouvez voir le PPV No Mercy de la WWE en vidéo live sur AB1, à partir de 2 heures du matin, cette nuit du 24 au 25 septembre. Les résultats du pay-per-view de la WWE et le replay des combats de catch sont également à regarder sur Internet.

