Voir ou revoir Le plus grand cabaret du monde sur France 2 ou en vidéo et replay > Sur France 2, l’on possède des émissions intarissables et Le plus grand cabaret du monde parvient à faire partie de ces piliers indétrônable de la chaîne, qu’on le veuille ou non.

Imaginez seulement, depuis le 26 décembre 1998 maintenant, Patrick Sébastien règne en maître de cérémonie de son cabaret, où s’enchaîne numéros de haute-volée, humour et célébrités, pour le plus grand plaisir de la famille entière.

Dès lors, l’on ne peut qu’espérer du meilleur pour cette nouvelle émission, et, pour effectuer sa rentrée en fanfare, Le plus grand cabaret du monde accueille Dany Boon, lui qui sera à l’affiche du film Radins ! qui sortira quelques jours après l’émission est le parrain de la rentrée.

Comme dans les précédentes émissions, Patrick Sébastien navigue de table en table pour discuter un maximum avec ses nombreux invités présents pour la soirée.

Ainsi, l’on retrouve Wendy Bouchard, Mathieu Madenian, Astier Nicolas, Roselyne Bachelot, Bruno Solo, Anaïs Delva, Florence Pernel, Anne Roumanoff, Alexandre Brasseur, Pascal Légitimus.

Sachez que vous pouvez voir ou revoir Le plus grand cabaret du monde sur France 2 dès 20 heures 55, ou en vidéo et replay sur Internet.

À tour de rôle, ils présenteront les numéros que l’on verra sur scène, des performances qui viennent du monde entier et qui se veulent très diversifiées dans l’ensemble.

Au sommaire du plus grand cabaret du monde de la rentrée ; Malevo (tambours), Timothy Trust (magie), le Carton Desire of Flight (sangles aériennes), Aaron Crow (bullet catcher et cire de bougie sur les yeux), Gunther Sacckman Jr. (dressage de rats), Bernard Bilis (magie), le cirque Le Roux (troupe banquine), Inmotion (duo jonglage yoyo), Ding Yang (magie), les Rossyann (clowns), Black Blues Brothers (acrobatie), Bingo (charivari), Den Den (magie), Cirka Cuba (duo aérien), Alain Choquette (magie), Boris Nikishkin (équilibrisme) et Dani Lary (magie).

