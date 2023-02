Ces 10 Stars ont été SDF

Bien avant d’avoir connu la gloire, ces stars ont été SDF et ont connu des moments plus que compliqués. De Halle Berry à Jean-Claude Van Damme en passant par Sylvester Stallone, voici les célébrités qui sont passés par la rue et ont vécu sans abri. Une école de la vie.

Au sommaire de notre article sur ces stars qui ont connu la rue :

Daniel Craig a connu la rue avant de devenir une star mondiale (ici au Festival du Filme de Sundance)

Daniel Craig

L’acteur connu notamment pour ses rôles de James Bond, avait reconnu lors d’une interview au Times, avoir passé plusieurs semaines sur les bancs publics. C’est à pein croyable mais Daniel Craig a connu des périodes difficiles dans sa jeunesse, y compris dormir dans la rue pendant une période. Il a quitté l’école à l’âge de 16 ans et a commencé à travailler dans des petits boulots pour gagner sa vie. Il a finalement décidé de poursuivre une carrière d’acteur et a commencé à étudier à la prestigieuse école d’art dramatique londonienne, mais a eu du mal à joindre les deux bouts. À un moment donné, il a été expulsé de son logement et a été contraint de dormir dans la rue pendant une brève période.

Halle Berry a été SDF à 21 ans

Halle Berry, Ces Stars ont été SDF

Oui, c’est vrai. Halle Berry a en effet été sans domicile fixe (SDF) pendant une brève période dans sa jeunesse, alors qu’elle cherchait à percer dans l’industrie du spectacle. Elle en a parlé publiquement à plusieurs reprises pour sensibiliser sur les questions de l’itinérance. Avant d’avoir obtenu l’Oscar de la meilleure actrice, Halle Berry était SDF à l’âge de 21 ans après une dispute avec sa mère. Elle aura donc logé, durant des mois, dans un foyer de sans-abris à New-York.

Carmen Electra

Actrice d’Alerte à Malibu, Carmen Electra a eu dans sa jeunesse un petit ami qui s’est enfuit avec tout son argent. Elle terminera dans la rue, suite à l’impossibilité de payer son loyer. Carmen Electra a été sans-abri pendant un certain temps. Elle a quitté sa maison à l’âge de 18 ans et a vécu dans sa voiture avant de rencontrer le chanteur Prince et de commencer sa carrière dans l’industrie du divertissement.

Shania Twain a été sans-abri durant son enfance

Shania Twain, Ces Stars ont été SDF

Avant d’avoir sa belle carrière, la chanteuse de country aura passé une partie de son enfance dans un refuge de sans-abri à Toronto. Elle a parlé de cette expérience dans ses mémoires et dans des interviews, expliquant comment cela avait influencé sa musique et son parcours de vie.

Sam Worthington devant le Grauman’s Chinese Theater à Hollywood, une belle revanche sur la vie

Sam Worthington

Avant sa belle carrière, l’acteur Australien connaîtra une crise existentielle. Il vendra l’intégralité de ses biens et dormira sur la banquette de sa voiture. Oui, c’est vrai. Sam Worthington a vécu dans sa voiture pendant un certain temps alors qu’il cherchait à percer dans l’industrie du cinéma en Australie. Il a également vécu dans des auberges de jeunesse et d’autres endroits bon marché avant de décrocher ses premiers rôles au cinéma.

Sylvester Stallone a été SDF avant de trouver sa voie

Sylvester Stallone

Ce n’est pas un secret, mais Sylvester Stallone dormira trois semaines sous un abri-bus avant de trouver un job. Il devra tourner dans un film pornographique pour subvenir à ses besoins, en précisant que « j’avais le choix entre faire ce film ou voler quelqu’un ». Sylvester Stallone a effectivement passé trois semaines à dormir sous un abri-bus à New York dans les années 70. À l’époque, il avait peu d’argent et était sans emploi. Il avait également été expulsé de son appartement et ne pouvait plus se permettre de payer un logement décent. Pendant cette période difficile, il écrivait activement le scénario de Rocky, qui allait devenir son premier grand succès. Il a finalement réussi à vendre le scénario et a pu sortir de sa situation précaire. Cette expérience difficile a contribué à forger sa détermination et son succès futur.

Jean Claude van Damme pose à Hollywood, Los Angeles.

Jean-Claude Van Damme, Ces Stars ont été SDF

Avant de connaître la gloire, Jean-Claude Van Damme a quitté la Belgique avec quelques sous en poche et connaîtra plusieurs mois de galères. Jean-Claude Van Damme dormira dans la rue et enchaînera les petits boulots à Hollywood dans les années 1980. Au début, il travaillait comme chauffeur de limousine, bouncer et même comme danseur dans un bar de nuit. Il a également vécu dans sa voiture pendant un certain temps et a dormi sur des bancs publics. Cependant, il a continué à poursuivre son rêve et a finalement décroché son premier grand rôle dans le film « Bloodsport », qui a lancé sa carrière d’acteur d’action.

Jennifer Lopez lors des People’s Choice Awards

Jennifer Lopez

Bien qu’elle soit aujourd’hui l’une des grosses stars aux États-Unis, Jennifer Lopez aura connu de grosses difficultés. Après une dispute avec sa mère, Jennifer Lopez a dormi pendant plusieurs mois sur le canapé du studio de danse. C’est là qu’elle s’entraînait à New York au début de sa carrière dans les années 1990. Elle avait quitté l’université et s’était lancée dans le monde du spectacle, mais elle avait peu d’argent et ne pouvait pas se permettre de louer un appartement. Elle s’entraînait dur pendant la journée et dormait sur le canapé du studio la nuit. Cependant, sa détermination et son talent lui ont permis de décrocher des rôles de danseuse et d’actrice, ce qui a finalement lancé sa carrière musicale et cinématographique.

Lil Kim à Los Angeles

Lil Kim

C’est grâce à Notorious BIG et Puff Daddy que Lil Lim sera reconnue. Avant cela, elle dormira longtemps dans le coffre de la voiture de sa mère. Lil Kim aurait été expulsée de chez elle à l’âge de 16 ans et aurait ensuite vécu dans la rue avant de se réfugier chez des amis. À un moment donné, elle aurait dormi dans le coffre de la voiture de sa mère, qui était elle-même en difficulté financière. Cependant, malgré ces défis, Lil Kim a réussi à percer dans l’industrie de la musique et est devenue l’une des rappeuses les plus célèbres de l’histoire.

Steve Harvey sur le Walk of Fame d’Hollywood Boulevard à Los Angeles

Steve Harvey

Animateur de la version Américaine d’Une Famille en Or, et acteur américain, Steve Harvey dormira dans sa Ford 1976, durant trois longues années au milieu des années 1980. À l’époque, il avait quitté son travail à l’usine pour poursuivre sa passion pour le stand-up, mais il avait du mal à gagner sa vie. Il a finalement été expulsé de son appartement pour non-paiement de loyer et a été contraint de vivre dans sa Ford pendant trois ans. Pendant cette période difficile, il a continué à travailler dur et à se produire sur scène, et a finalement réussi à percer en tant qu’humoriste et animateur de télévision.

En vidéo, tout savoir sur ces stars qui ont été SDF