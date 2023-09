Capital sur Équiper sa maison et trouver les meilleurs filons à voir sur M6 et 6Play en vidéo

L’émission Capital en vidéo sur M6 et 6Play > Comme à l’accoutumer, chaque fin de week-end est le moment choisi par la chaîne M6, pour mettre un reportage en avant. Cette fois-ci, place à une émission de Capital, qui se penche sur l’équipement de la maison. L’émission Capital sur Équiper sa maison et trouver les meilleurs filons est à voir sur M6, à partir de 21 heures ce 24 septembre.

En France, chaque année, l’on dépense en moyenne 1 567 euros pour embellir et parfaire l’intérieur de notre habitation. Au total, c’est donc un marché de plus de 16 milliards d’euros que se disputent les marques, et les vendeurs. La soirée Capital débute alors sur la déco, et comment les enseignes parviennent à rendre accros. Entre Ikea, Alinéa, Maison du Monde, et autres Gifi, le marché de la décoration semblait saturé. Pourtant, et depuis quelques années, une nouvelle enseigne bon marché ouvre des magasins un peu partout en France : Zodio ; le dernier-né de la famille Mulliez, les fondateurs de Leroy-Merlin.

S’en suit un reportage sur les ventes à domicile ; peut-on encore leur faire confiance ? Un Français sur cinq achète à domicile, au moins une fois par an et le secteur de la vente directe est en pleine expansion. Porte-à-porte, vente sur rendez-vous, vente en réunion, tant de méthodes de vente qui ont en commun de pénétrer chez le client, avec, comme seul but, de repartir avec un bon de commande signé.

