La tablette et les différents objets high-tech d’Amazon

La tablette et les différents objets high-tech de la firme Amazon > Principalement connu pour sa plate-forme de vente en ligne ; l’une des plus grandes dans le monde entier, Amazon désire toutefois concurrencer les plus grands en se lançant dans la création de plusieurs objets high-tech.

Qui ne connaît pas Amazon et ses nombreuses ventes à des prix parfois très bas ? Ce spécialiste de la vente sur Internet veut voir plus loin et possède de nombreux atouts dans sa manche ; bien que certains objets high-tech d’Amazon n’ont pas réussi à plaire au public, Amazon persévère.

Dans l’histoire, l’on aura ainsi connu l’Amazon Kindle. Sortit en 2009, cet objet high-tech s’avère être une liseuse électronique. Comprenez donc par-là, que le Kindle d’Amazon agit en simulant un livre ; le gain de place est donc certain pour tous les amateurs de lecture, puisque cet objet est fort utile.

De nombreuses versions du Kindle auront été disponibles au fil des ans, s’assurant ainsi de rester dans la course à la technologie ; le faux pas d’Amazon en 2009, qui aura décidé, sans accord préalable, de supprimer une version de certains romans présents dans les Kindles aura fait grogner le public, mais les excuses de la firme auront suffi à apaiser les tensions.

La tablette et les différents objets high-tech de la firme Amazon

Alors que le Kindle est un objet plutôt apprécié et dont le succès est certain au fil des ans, il existe un autre objet high-tech, qui, cette fois-ci, n’aura pas réussi à convaincre.

Très récent puisque lancé sur le marché en juin 2014, le smartphone Fire Phone aura fait parler de lui avec un prix très élevé (649 Dollars), mais également grâce à son écran. Pour la première fois de l’histoire ; après les écrans LG, l’on retrouvait un écran en 3D, jouant la carte de l’immersion avec quatre caméras situées sur la face avant.

Malheureusement pour Amazon, le premier smartphone de la marque n’aura séduit que très peu de personnes, même quand ce dernier fut proposé à un dollar avec un abonnement chez un opérateur Américain ; l’histoire du Fire Phone se termina finalement en septembre 2015, lorsque les stocks entiers furent écoulés.

Si l’échec du Fire Phone est une certitude, la tablette d’Amazon, en revanche, est un succès plus certain. Alors que le premier modèle du Kindle Fire fut lancé en 2011 sur le marché Américain et sa polyvalence, couplée à un prix d’achat réduit permettaient d’entrevoir sereinement l’avenir ; au fil des années, le Kindle Fire se déclina en plusieurs modèles, jusqu’à parvenir, en 2015, sur un modèle à seulement 50 dollars. Cette dernière tablette permet de jeter un regard nouveau sur le low-cost et ses nombreuses qualités ; pour un prix très attractif, pourraient bien attirer de nouveaux consommateurs, histoire de passer outre l’échec cuisant du seul téléphone d’Amazon.

J’aime ça : J’aime chargement…