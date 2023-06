Amazon change les couleurs de son Kindle Fire pour le printemps > En 2016, Amazon entend bien poursuivre sur sa lancée en proposant toujours plus de Kindle Fire ; désormais, et afin de se mettre aux couleurs du printemps, le Kindle Fire se dote de nouvelles couleurs, mais également d’une nouvelle version.

Lancé sur le marché en 2012 en France ; 2011 aux États-Unis, le Kindle Fire est une tablette tactile, conçue et vendue par Amazon, le site de vente en ligne.

Dans les faits, elle se démarque des autres liseuses de type Kindle par son écran tactile couleur, mais surtout, par sa plus grande polyvalence ; ici, l’on peut très bien regarder un film en streaming, écouter des MP3, ou encore utiliser des applications.

Dans un premier temps, l’on retrouve à l’intérieur du Kindle Fire une version modifiée du système d’exploitation Android de Google, mais cette dernière rend la compatibilité avec certaines applications compliquée. Toutefois, il n’est pas impossible d’installer une version complète d’Android, permettant alors de passer outre ces limitations.

Devenu, au fil du temps, une référence sur le marché, le Kindle Fire s’est alors décliné en plusieurs modèles, mais il y en a un qui, aujourd’hui, nous intéresse tout particulièrement, celui disponible à petit prix et lancé en 2015.

Dans les faits d’abords, le Kindle Fire ; alors proposé à 60 euros sur Amazon, ne paraît pas comme un objet de compétition, mais est capable de surprendre, et, surtout, de répondre aux attentes concernant les premiers désirs de la tablette. Capable de lancer des jeux qui, sur le papier, ne sont pas trop gourmands, de regarder des vidéos et de lire des livres numériques, le Kindle Fire est un objet de choix pour une première acquisition par exemple.

Solide et proposant une dalle qui ne démérite aucunement au vu du prix pratiqué, il est difficile de faire mieux. Pour l’occasion, le Kindle Fire retrouve alors plusieurs couleurs pour fêter dignement le printemps, où l’on retrouve le bleu, l’orange et le magenta ; une couleur rouge violacée du plus bel effet.

Mais ce n’est pas tout, puisque l’on retrouve également un nouveau modèle, cette fois-ci affiché à 70 euros. Pour le prix, nous retrouvons donc une tablette possédant une mémoire interne de 16 Go, ainsi qu’une fiche pour carte micro SD.

