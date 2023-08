Roger Federer contre Nike pour récupérer sa marque RF

Après que le contrat avec Nike ait expiré, Roger Federer a perdu son logo RF, un logo qu’il veut récupérer.

Dernièrement, Roger Federer a laissé tomber Nike pour rejoindre Uniqlo, une marque moins connue. Si ce nouveau contrat lui rapporterait, selon les estimations, 22 millions de dollars par an, cela n’est pas sans conséquence.

En effet, la mention RF, entièrement personnalisée pour le Suisse Roger Federer, semble toujours associée à Nike. Une situation que Roger Federer régler. Lors d’une conférence téléphonique à Wimbeldon, Roger Federer avait souligné que « Le logo ‘RF’ est à Nike, pour le moment, mais il me reviendra tôt ou tard », avant de rajouter qu’il « espère que, plutôt tôt que tard, Nike pourra se montrer gentil et compréhensif dans la procédure pour qu’il me revienne. C’est également quelque chose qui était très important pour moi, et pour les fans, visiblement ».

Un logo qui sera récupéré

Au mois de juin 2018, Roger Federer avait quitté Nike pour rejoindre la marque Uniqlo. Le champion qui aura connu vingt titres en Grand Chelem portait son nouveau maillot de la marque Uniqlo lors du championnat de Wimbeldon. Néanmoins, il portait toujours une paire de chaussures Nike personnalisée. Mais si Nike détient toujours le logo RF, c’est notamment car Nike avait conçu son design en 2010. Tous les droits sont donc toujours en faveur de la marque de vente de vêtements de sport Nike. Cependant, Roger Federer a bien souligné que le logo « ne leur appartiendra pas pour toujours », avant de rajouter la phrase suivante presque instantanément : « Dans peu de temps, il me reviendra ».

J’aime ça : J’aime chargement…