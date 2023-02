Brucie: la Saint-Valentin 100 % Beyoncé

Beyoncé est une star bien gâtée, en effet, un restaurant new-yorkais consacre un menu spécialement pour la diva à l’occasion de la Saint-Valentin. Surprenant non !!

Il semble que certains restaurants sont capables de faire des pieds et des mains pour s’accaparer une notoriété plus large. C’est le cas de l’établissement new-yorkais Brucie qui a décidé de dédier un menu à Beyoncé afin d’attirer la plupart de ses fans le jour de la Saint-Valentin. Ce restaurant use de cette stratégie comme un moyen de consolation du fait que la star ne vient pas manger chez lui.

Vous jugez que c’est bizarre n’est-ce pas ?! Mais cette stratégie fonctionne vu que le monde parle de l’offre de Bruce le 14 Février, ainsi les amoureux iront savourer les plats dédiés à leur artiste adorée. Le restaurant propose un menu comportant entrée, plat et dessert, ce petite tout est bien sure dédié à l’univers de la diva en plus d’une musique 100 % Beyoncé. Que du bonheur pour ses fans !

Le site du Brucie souligne le fait que les réservations sont déjà toutes bookées et que malheureusement il ne reste que quelques tables disponibles, cela prouve bien que le restaurant a su parfaitement attirer l’attention!