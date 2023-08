Savoir si son adresse mail a été piratée grâce à cet outil gratuit

Désormais, et sur Firefox, il existe un outil gratuit qui permet de savoir si son adresse mail a été piratée.



Mozilla Firefox a mis un nouvel outil gratuit en ligne ; qui sauvera bien des utilisateurs. En effet, il est maintenant possible de savoir si son adresse mail a été piratée ; et en toute simplicité. Seulement quelques clics suffisent.



Avant d’aller plus loin, il convient de souligner à quel point les pirates et autres escrocs ne reculent devant rien. Aussi bien pour fouiller dans les boîtes aux lettres et autres poubelles. Simplement pour récupérer divers documents. Administratifs, relevés bancaires, et autres mots de passe. Dès lors, pour eux, il est naturel de pirater les adresses e-mails des utilisateurs. Notamment pour y récupérer l’intégralité des données personnelles. L’objectif est ensuite simple, réaliser diverses opérations financières (entre autres) une fois l’identité usurpée. Grâce à Firefox Monitor ; le nouvel outil gratuit de Mozilla Firefox, il sera donc possible de savoir si la messagerie électronique a fait l’objet d’une fuite de données. En effet, l’outil averti gratuitement l’utilisateur, quand son mail connaît une fuite de donnée.



Marche à suivre et changement de mot de passe



Pour utiliser cet outil gratuit, il suffit de se rendre sur le site de Firefox Monitor et de s’y connecter. Puis d’y renseigner l’adresse mail. Elle sera ensuite analysée dans une base de données, qui fait office de répertoire de toutes les failles de sécurité connues. Les utilisateurs seront ensuite informés des fuites de données, dès que les équipes de Mozilla le sauront. Dans le cas de la réception d’une notification indiquant une faille de sécurité, il faut prendre les devants. Dans le cas d’un piratage par exemple, il conviendra de modifier tous ses mots de passe. Avec, de préférence, un mot de passe par compte. Et éviter un mot de passe unique pour tout les comptes.



