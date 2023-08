Une recette de truffes au chocolat facile à réussir

Les truffes au chocolat ne sont pas toujours très compliquées à réaliser ; pour preuve avec cette recette.



Très appréciées, les truffes au chocolat le sont, et elles peuvent même se faire revisiter de nombreuses manières différentes. Pour l’heure, retour sur une recette de truffes au chocolat, facile à réaliser, pour huit personnes.



Ingrédients et début de la préparation



Pour réaliser 50 truffes au chocolat, il convient de préparer 300 grammes de chocolat noir, et 250 ml de crème fleurette. Sans oublier la cuillère à soupe de miel ; comme l’acacia, assez neutre. Et le cacao de type van Houten. Pour réaliser l’enrobage. Une fois tous les ingrédients rassemblés, la première étape consistera à casser le chocolat noir en morceaux avant de déposer le tout dans un saladier. Il conviendra de faire fondre ce chocolat au bain-marie. Une fois fondu, il suffira d’enlever le saladier, puis de réserver. Vient ensuite la crème et le miel. Il faut verser ces deux ingrédients dans une casserole, avant de porter le mélange à ébullition. Une fois cela fait, un tiers de la préparation doit être versée sur le chocolat fondu. Il faudra ensuite émulsionner la préparation pour obtenir une texture brillante. Avant de verser en deux fois le reste de la préparation, sans oublier de mélanger.



Dernières étapes avant de servir



Une fois fini, il suffira de laisser refroidir le tout. Ensuite, il suffira de former des billes, avant de les déposer sur une plaque de cuisson. Et recouvertes de papier sulfurisé, afin de les laisser durcir. Une fois fermes, les truffes devront être roulées dans le cacao en poudre. Et c’est tout. Avant la consommation, il conviendra de les placer au frigo.

Vidéo d’illustration de truffes au chocolat :



