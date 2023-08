Le Weltklasse Zürich l’athlétisme au sommet en Suisse > Bienvenue en Suisse, à un des évènements majeur d’une année d’athlétisme, le Weltklasse Zürich. Très bien placé en calendrier, le meeting aura su s’imposer comme une référence.

Qui ne connaît désormais pas les Meetings d’athlétisme, ceux permettant aux athlètes de s’entraîner en vue des différents Championnats qui peuvent ponctuer une année d’athlétisme ? Le Weltklasse Zürich fait partie de ceux-là, à une différence prêt.

En effet, il n’est pas forcément question d’un entraînement pour le Weltklasse Zürich, puisqu’il se déroule peu après les Championnats du Monde ou les Jeux Olympiques, histoire de profiter un maximum du pic de forme des athlètes, mais également d’offrir des revanches aux vaincus.

Présent en Golden League entre 1998 et 2009, le Weltklasse Zürich est désormais considéré comme l’un des plus grands meetings d’athlétisme au monde, et figure au programme de la Ligue de diamants depuis 2010 ; sa présence à seulement quelques jours des plus grands évènements y est donc pour quelque chose.

Le Weltklasse Zürich se déroule dans l’enceinte du Letzigrund, un stade qui aura été remis à neuf après l’édition de 2006 et qui peut contenir jusqu’à 28 000 places, dont 20 000 places assisses.

Tout au long de son histoire, le Weltklasse Zürich aura offert aux spectateurs, un nombre incroyable de stars de l’athlétisme, mais également des records mondiaux en tous genres ; bien que certains ne soient plus d’actualité, c’est sur le sol du Weltklasse Zürich que les plus beaux exploits ont eu lieu.

Comment, alors, ne pas évoquer la présence et le record du monde obtenu par Usain Bolt le 30 août 2012, les nombreuses apparitions du mile, une épreuve dominée par le continent Africain et plus particulièrement par le Maroc, ou encore chez les femmes, où le record mondial de la Jamaïcaine Merlene Ottey tient bon depuis le 15 août 1990 ? Tant de moments historiques se sont écrits au Weltklasse Zürich qu’il est désormais impossible de ne pas suivre de près la compétition pour assister à ces superbes performances.

De son côté, l’édition du Weltklasse Zürich se permet, une nouvelle fois, d’attirer les plus grands athlètes de la planète et c’est tout naturellement que l’on a pu suivre les meilleurs du saut en hauteur, avec Bohdan Bondarenko ; champion du monde en 2013, ou encore Ivan Ukhov, champion Olympique en 2012. La course à pied attirait aussi divers champions et championnes sur les 800 mètres, comme la championne du monde de 2013, Eunice Jepkoech Sum.

