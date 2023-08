Les copains d’abord sur France 2 à la télévision > C’est une nouvelle soirée exceptionnelle qui se prépare sur France 2 à la télévision, une soirée qui émerveillera, sans nul doute, les nombreux téléspectateurs. Sachez que le divertissement les copains d’abord est à voir sur France 2 en vidéo, à partir de 20 heures 55 ce 31 août.

Après New-York, La Rochelle, Tignes, la Corse et après une fête spéciale été du côté du Casino de Paris, le divertissement Les copains d’abord s’offrent une soirée dans les années 1980. Enregistré une nouvelle fois au Casino de Paris, ce divertissement regroupe de nombreux chanteurs et chanteuses, qui auront répondu à l’appel. Ainsi, l’on retrouve les stars des années 80, qui côtoient les dernières révélations de la chanson Française, et ceux qu’il n’est plus besoin de présenter ; et tous se retrouvent autour des maîtres de cérémonie, Lio et Patrick Fiori.

Le divertissement les copains d’abord sur France 2 en vidéo : Replay soirée années 80 sur France Télévisions

L’occasion, donc, de retrouver Julie Piétri, Phil Barney, Julie Zenatti, Tony Carreira, Claudio Capéo, Jean Schultheis, Benjamin Biolay, Slimane, Sabine Paturel, BB Brunes, Shy’m, Julien Doré, Kids United, Vianney, Benjamin Siksou, Michel Fugain, Anaïs Delva, Sophie Tapie, Amir, Amandine Bourgeois, ou encore Mat Bastard. La bande va alors interpréter les meilleurs titres de cette décennie, avec tout ce qui faisait le charme de cette époque ; couleurs flashy, looks improbables et ambiance boule à facettes.

Le divertissement les copains d’abord est disponible sur France 2 en vidéo, à partir de 20 heures 55. Le replay de la soirée années 80 est également à regarder sur France Télévisions, plus tard dans la soirée.

