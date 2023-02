Les meilleurs touchdowns du SuperBowl

Quand un événement sportif devient un spectacle planétaire.

En tout cas, c’est le cas du fameux SuperBowl américain. Chaque année la finale de la Ligue de Football Américain (NFL) est un spectacle à part entière qui rend tout le monde curieux et impatient de regarder le match. Mis à part, le sport en lui-même, la mi-temps est aussi un moment très attendu où les stars de la chanson américaine présentent un show exceptionnelle.

Mais, cette année, le match a été un régal à regarder même pour ceux qui ne sont pas fans du football américain.

En effet, la finale s’est déroulée entre Les Seattle Seahawks et les Broncos de Denver. Le résultat est très étonnant et des plus spectaculaire, 43-8 pour les Seahawks.

Certes les Seahawks ont eu la meilleur défense du championnat de cette saison, mais le résultat était des plus impressionnants et des moins attendus. En plus, cette équipe n’a atteint la finale de NFL qu’une seule fois en 2006 mais sans la gagner. Donc, une telle réussite est un exploit, mais il est bien mérité.

Découvrez dans la vidéo ci-dessous les meilleurs actions de ce superbe match. Des buts inoubliables et un match hors norme.