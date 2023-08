Aux sources de la civilisation, se trouve le commerce. Voici un documentaire à ne pas rater, pour remonter aux origines du commerce et des premiers échanges commerciaux.

Le commerce est notamment un signe important de prospérité, mais également d’échange et de coopération. Dans les faits, le commerce se montre aussi bénéfique pour la civilisation en général.

Dès l’Antiquité, le commerce était présent. Dans la vallée de l’Indus, qui se trouve être le berceau de l’une des premières civilisations de l’Asie, le commerce s’est fortement illustré. Ici, entre l’actuelle Inde et le Pakistan, la vallée s’est forgée sur la production de poteries et de métaux. Suite à l’accroissement et à l’extension géographique de la demande, de nouvelles villes ont fait leurs apparitions sur le long des routes commerciales. C’est ainsi que Mohenjo-Daro ou encore Dholavira ont été créées. Ces dernières avaient d’ailleurs la ferme intention de devenir des hauts-lieux de l’artisanat, mais également de l’industrie.

Documentaire historique sur la naissance du commerce

Pour réussir une telle prouesse, la confiance entre l’acheteur et le vendeur était plus qu’importante. Il fallait surtout réussir à s’entendre sur un prix. Historiquement, c’est également dans cette vallée que les marchands ont changé le cours de l’histoire. Ils ont, en effet, créé un système de sceaux, qui ne sont rien d’autre que les ancêtres des codes-barres que tout le monde connaît aujourd’hui. Ce système permettait de connaître la nature du produit, ainsi que son prix. Mais également l’identité du vendeur. Progressivement au cours de l’histoire, les échanges se sont alors étendus jusque dans le golfe Persique. La vidéo présente ci-dessous permet donc de retracer cette histoire, et de découvrir comment est né le commerce.

Voir comment est le commerce en vidéo

J’aime ça : J’aime chargement…