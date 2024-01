La crise n’est pas une raison

Dans la conjoncture actuelle, on observe un nouveau phénomène dans le monde du travail. Les salariés tétanisés par la peur, certes rationnelle, de devoir prendre un ticket pour Pôle Emploi se résignent à leur sort en attendant que des jours meilleurs arrivent.

Et pourquoi ne ferait-on pas un pied de nez à la crise ? Sommes-nous donc condamnés à rêver en silence en attendant que l’économie mondiale reprenne son souffle ?

Il n’en est rien ! La preuve en est que si vous tapez sur votre moteur de recherche préféré « emploi marketing », les offres sont bien plus nombreuses que vous le pensez. Maintenant que la première idée reçue est tombée, arrêtez-vous un instant et réfléchissez à quoi ressemble votre job idéal. Vous êtes monté à Paris dans votre jeunesse pour vous faire une bonne situation et acquérir une solide expérience, mais le soleil vous manque. Le cliché de la grisaille parisienne est facile, mais vous assumez votre faiblesse pour le sud. Dès lors, pourquoi ne pas chercher un emploi de cadre dans les villes tel que Marseille ou Nice, ces régions qui résonnent en vous. Plus sérieusement maintenant, il n’est pas non plus question de partir à toutes fins toutes forces. Paris n’est plus le centre de la France et vous savez qu’en province l’on peut également trouver des défis aussi intéressants à relever.

Reste la question épineuse du salaire… Sur Internet, on trouve de tout, mais cela ne veut pas toujours dire n’importe quoi. Bien sûr, un travail de sélection est nécessaire, mais puisque tout est possible, vous trouverez sans difficulté les partenaires qui vous permettront de booster votre carrière. Vous n’aurez pas forcément besoin de répondre vous-même aux annonces publiées toute la toile. Pour cela, il existe des sites spécialisés qui ciblent les employeurs à la recherche de professionnels, aussi spécialisés soient ils. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous valez, c’est à cela que l’on reconnaît un expert. Et les experts savent trouver les meilleurs outils pour atteindre leurs objectifs alors, pourquoi pas vous ?

J’aime ça : J’aime chargement…