Marketing : quelles sont les marques françaises les plus puissantes ?

C’est grâce au cabinet britannique Brand Finance que l’on connaît les marques plus puissantes dans le monde. À noter que les marques Françaises sont très appréciées.

5. Lancôme

Marque Française de cosmétiques et autres produits de luxe, Lancôme arrive en cinquième position des marques françaises les plus puissantes. Créée en 1935, la marque aura bien eu le temps de s’installer. Elle obtient une note de 86,2 sur 100.

4. Mercure Accor Hotels

Cette marque connaît un incroyable succès. À tel point, qu’en une seule année, Mercure Accor Hotels aura fait un incroyable bond. En passant de la 39e, à la quatrième place !

3. Michelin

Succès international pour Michelin, qui arrive à la troisième position des marques les plus puissantes. Le marketing digital est également très fort pour cette marque et son Bibendum est mondialement connu. Très belle note, de 86,3 sur 100.

2. Free

L’opérateur historique qui a cassé les prix de l’Internet et la téléphonie parvient à se hisser à la seconde place de ce classement. Et passe notamment de la 13e à la 2e place. Sa note ? 86,7 sur 100.

1. L’Oréal

Voilà donc la marque Française la plus puissante à travers le globe. Avec ses très nombreux cosmétiques, le succès de L’Oréal est certain. Et assuré.