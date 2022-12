Aix-en-Provence : une Visite en 5 jours

Aix en Provence : visite en 5 jours (et en 5 vidéos). Découvrez les charmes d’Aix-en-Provence en 5 jours. Voici quelques idées à intégrer dans votre programme pour votre visite d’Aix-en-Provence et de ses alentours. Normalement, tout ce programme peut être bouclé durant un séjour de 5 jours dans la Florence provençale. Explications.

Visiter le centre historique d’Aix-en-Provence et ses rues piétonnes.

Aix-en-Provence est une ville très agréable à parcourir à pied, avec ses rues pavées et ses places ombragées. Pour visiter le centre historique de la ville et ses rues piétonnes, prenez le temps de flâner dans le quartier de la Rotonde, de la Place de l’Hôtel de Ville et de la Place d’Albertas. La Place de l’Hôtel de Ville est particulièrement animée. Elle regorge de nombreux restaurants et de terrasses pour profiter de la douceur de vivre. Le quartier de la Rotonde est aussi très animé, avec de nombreux restaurants et cafés. Ne manquez pas sa fontaine et ses arcades. Passez également par la Place d’Albertas. C’est une place tranquille et ombragée. Vous pouvez vous y détendre sereinement.

A travers le centre-ville, observez les maisons à la façade ornée de bougainvillées. Il est fréquent de voir ces maisons aux façades ornées de ces plantes grimpantes aux fleurs colorées. Découvrez aussi les maisons à la façade en pierre caractéristiques de l’architecture provençale, rustique et authentique. Tout comme les maisons aux volets bleus, typiques du centre-ville d’Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence: Visite du musée Granet

Le musée Granet présente une belle collection d’œuvres d’art du XVIIIe siècle. Il est considéré comme l’un des plus importants musées d’art de la région et est réputé pour la qualité de ses collections. Dans cet ancien couvent du XVIIIe siècle, qui a été entièrement restauré, vous découvrirez des œuvres de maîtres de la Renaissance, de la période baroque et de l’art contemporain. De Paul Cézanne à Pierre-Auguste Renoir en passant par Vincent van Gogh ou Henri Matisse. Vous y accédez facilement en flânant dans les rues du centre historique d’Aix-en-Provence.

Découvrir le musée du calisson d’Aix-en-Provence

Avis aux gourmands et aux gastronomes ! Pour votre séjour à Aix-en-Provence, n’oubliez pas de prévoir un détour par le musée du calisson. Ce haut-lieu de la culture gastronomique locale retrace l’histoire de ce fruit confit typiquement provençal. Vous découvrez le secret de son goût sucré et légèrement amandé à travers les différentes étapes de sa transformation en friandise.

Se promener dans les jardins du Pavillon de Vendôme

Vraiment, c’est un lieu idéal pour se détendre et profiter de la nature en plein cœur de la ville. Les jardins du Pavillon de Vendôme forment un ensemble naturel agréable pour se détendre. Parfait pour profiter de la nature en plein cœur de la ville. Le Pavillon de Vendôme propose régulièrement des ateliers de jardinage pour tous les niveaux, où vous pourrez apprendre à cultiver vos propres plantes et fleurs. Vous pouvez également assister à un événement en plein air. Les jardins du Pavillon de Vendôme accueillent régulièrement des concerts et des pièces de théâtre en plein air. Vous y trouverez aussi un petit musée d’art contemporain qui présente des œuvres de jeunes artistes de la région.

Prendre un verre sur la Place de l’Archevêché d’Aix en Provence

Sur cette place animée et pleine de charme, le temps est comme suspendu. La Place de l’Archevêché est idéale pour vous détendre. Et si vous voulez observer la vie locale, vous êtes au bon endroit. Les habitants d’Aix-en-Provence qui connaissent la musique viennent y prendre un verre ou simplement se promener. C’est donc un endroit agréable pour flâner et observer la vie locale. C’est aussi l’occasion de déguster les spécialités culinaires de la région et de profiter de l’ambiance chaleureuse et animée de la place.

Faire une excursion dans les villages provençaux environnants

Mais il y a aussi d’innombrables villages provençaux à proximité d’Aix-en-Provence. Pour leur charme et leur ambiance authentique, et à moins de 20 minutes en voiture d’Aix-en-Provence, vous pouvez visiter :

Puyricard : ce village est situé à seulement 10 minutes en voiture au sud-est d’Aix-en-Provence. Il est connu pour ses vignobles et ses champs d’oliviers, ainsi que pour son château du XVIIe siècle, qui accueille aujourd’hui un restaurant gastronomique. Le Tholonet : ce village n’est pas sans rappeler certains des plus belles destinations de l’Algarve au Portugal, notamment pour le lieu-dit des « Terres Ocres » du Tholonet. Le Tholonet est situé à seulement 15 minutes en voiture au sud-est d’Aix-en-Provence. Il est connu pour son château du XVIIIe siècle, qui abrite aujourd’hui un musée consacré à l’histoire de la Provence. Le Tholonet est également célèbre pour ses vignobles et ses champs d’oliviers. Pertuis : ce village est situé à seulement 20 minutes en voiture au nord-ouest d’Aix-en-Provence. Il est connu pour son marché animé et ses rues piétonnes, qui sont pleines de charme et de vie. Pertuis est également célèbre pour ses vignobles et ses champs d’oliviers.

Arles, Avignon ou les Baux de Provence : voici quelques-unes des villes plus éloignées d’Aix-en-Provence que vous pouvez ajouter à vos visites de la région. Facilement accessibles, vous pouvez les ajouter à votre programme de 5 jours, selon le temps dont vous disposez. Cela vous permettra de découvrir les richesses de la région et de goûter à la vie provençale.

Aix-en-Provence : Partir pour une balade en bateau sur le lac de Sainte-Croix

Dans le parc naturel régional du Verdon, faire une balade en bateau ou en kayak sur le lac de Sainte-Croix est un incontournable. L’endroit est magnifique pour vous ressourcer entre amis ou en famille. A environ 100 km au nord-est d’Aix-en-Provence, vous y accédez en voiture en suivant l’autoroute A8 jusqu’à la sortie n°44 pour Draguignan. Le trajet dure environ 1 heure et demie. Et ensuite, vous êtes au coeur de la nature provençale. Le lac de Sainte-Croix est un lieu magnifique et paisible, idéal pour des randonnées, du bateau, du kayak ou du pédalo.