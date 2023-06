L’émission Le meilleur pâtissier spéciale célébrités sur M6 à la télévision > Ce soir, la chaîne M6 lance une nouvelle saison inédite et spéciale de son émission Le meilleur pâtissier. Au programme, de nouvelles célébrités et des épreuves toujours plus relevées. Le meilleur pâtissier spéciale célébrités est à voir sur M6, à partir de 21 heures ce mardi 27 février 2018.

Pour l’occasion de cette nouvelle saison inédite de l’émission Le meilleur pâtissier sur M6, les téléspectateurs pourront retrouver des visages connus ; le moment parfait, donc, de retrouver Jérôme Anthony, Camille Lou, Julien Lepers, la boxeuse Estelle Mossely, Chris Marques, EnjoyPhoenix et Laurent Maistret. Tous ont accepté de se lancer dans cette nouvelle compétition inédite. Ce soir, l’émission est dédiée aux souvenirs d’enfance.

Le Meilleur Pâtissier spéciale célébrités à voir sur M6 et sur 6Play en replay vidéo

Pour l’épreuve du classique revisité, il sera question de mettre à jour l’île flottante. Ensuite, pour l’épreuve technique ; qui est toujours jugée à l’aveugle, charge aux candidats de réaliser un damier, un gâteau du XVIIe siècle composé de pain de Gênes et de crème au beurre parfumée au praliné. Enfin, l’ultime épreuve de la soirée demandera aux pâtissiers amateurs de réaliser cinq desserts sur le principe des poupées gigognes. C’est Thierry Bridron, le chef pâtissier, qui jugera cette épreuve.

L’émission Le meilleur pâtissier spéciale célébrités est à voir à la télévision sur M6, dès 21 heures ce mardi. L’émission sera également à regarder sur 6Play en replay vidéo sur Internet, si vous n’avez pas pu voir la diffusion à la TV.

