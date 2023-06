Lire les fichiers Word Excel Powerpoint dans Google Docs

Grande nouveauté pour Google Docs désormais !

En effet, il est maintenant bon de souligner que Google Docs n’aura plus aucun mal à lire les fichiers Word Excel et Powerpoint. La conversion n’est donc plus à mettre en avant.

Google Docs prend du galon

Il est bon de noter que les utilisateurs sur Google Docs sont de plus en plus nombreux. Notamment car Google Docs permet un travail en équipe poussé, avec diverses fonctions Cloud. Google aura donc annoncé, il y a peu, que Google Docs pourrait, nativement, ouvrir tous les fichiers Word Excel et Powerpoint. Sans aucune manipulation de la part de l’utilisateur. Dans les faits, cela représentera donc un gain de temps non-négligeable.

Les fichiers pris en charge par Google Docs

Avant, il fallait donc utiliser la conversion pour permettre la lecture dans Google Docs. Maintenant, il sera possible de modifier ou de commenter les documents en temps réel. Cela concerne donc les fichiers Word, en .doc, .docx et .dot. Les fichiers Excel comme les .xls, .xlsx, .xlsm ou encore les .xlt. Enfin, les fichiers Powerpoint, avec les .ppt, .pptx, .pps et .pot. Il est même question d’un choix d’une conversion entre trois formats. À savoir Docs, Sheets ou Slide. La compatibilité Office conservera, quant à elle, l’extension mise sur le fichier à l’origine.

Une disponibilité rapide

Alors que la fonctionnalité avait été annoncée il y a peu, cette dernière s’est vite rendu disponible. Notamment chez les utilisateurs payant de la G Suite. Les utilisateurs de Google Docs, Sheets et Diapositives sont également concernés par cette disponibilité rapide.

