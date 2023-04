Choisir un forfait mobile : les 5 critères à comparer

Pour choisir un forfait mobile, il existe quelques points à prendre en compte.

Difficile, parfois, de s’y retrouver dans la multitude d’offres et d’opérateurs présents sur le marché des mobiles. Dès lors, retour sur 5 critères à comparer pour choisir un forfait mobile qui conviendra.

Numéro 5, La couverture réseau

Voilà un point plus qu’essentiel lors du choix du forfait mobile. Car si la couverture réseau est faible ou inexistante, le forfait ne servira à rien. Et cela est d’autant plus vrai dans les zones reculées. Pour aller plus loin dans la comparaison, il ne faut pas hésiter à consulter une carte de couverture.

Offres sans téléphone, numéro 4

Lorsque cela est possible, il faut penser à sélectionner son forfait mobile, sans prendre de téléphone. En effet, il sera alors possible de choisir un téléphone d’occasion ou remit à neuf. Pour baisser le coût total. À noter qu’un forfait sans engagement est une option à prendre en considération. Le forfait sans engagement ne tient pas compte d’un remboursement de téléphone, ou d’un service client.

Top 3, Les déplacements à l’étranger

S’il n’y a plus de surcoûts lors de l’utilisation d’un forfait dans l’Union Européenne, ce n’est pas le cas dans les pays hors zone Européenne. Il vaut mieux, alors, comparer les packs proposés par les opérateurs, et en prendre un qui comprend la destination souhaitée. Si le prix d’un tel pack peut atteindre 15 euros, ce sera toujours mieux que le hors forfait et les dizaines d’euros qui y passeront.

Les forfaits de data, numéro 2

Si l’utilisateur est friand de vidéos sur Internet, il faut, bien entendu, opter pour un forfait avec beaucoup de data. Pour 100 Go, il faudra compter pas moins de 20 euros ; lors de promotions ! Jusqu’à 50 euros sinon. Certains opérateurs proposent également la data illimitée. Un choix à prendre en considération.

Top 1, Comparateur de forfaits

Simplicité extrême, les comparateurs de forfaits en ligne. Ici, il est notamment question d’un gain de temps ; et d’argent, considérable. Il suffira de faire son choix dans une incroyable liste d’offres. Tout en prenant en considération des opérateurs moins connus, et souvent oubliés.