Arnaque au billet de 50 € : Faites attention à votre voiture

L’arnaque au billet de 50 €, bien qu’ancienne, est devenue un classique et continue de faire de nombreuses victimes.

La police met une nouvelle fois en garde dans le cas où un automobiliste trouverait un billet de 50 € sur le pare-brise de sa voiture. Cette dernière conseille de ne pas le prendre, puisqu’il s’agit en réalité, d’une arnaque destinée à voler le véhicule.

Suite à ce conseil, la Police nationale ira jusqu’à détailler la combine. Cette vieille technique du billet de 50 € continue de prendre au piège de nombreux automobilistes. C’est notamment sur twitter que la Police nationale a souligné le mode opératoire. Après avoir trouvé le véhicule le plus intéressant pour les escrocs, ils placent un billet de 50 € sous l’essuie-glace du pare-brise. Bien entendu, le billet est probablement un faux. Dans les faits, le billet est placé minutieusement, et le conducteur ne verra le billet que lorsqu’il sera assis au volant. Une fois découvert, le piège se referme très vite sur la victime. Cette dernière personne sort de la voiture avec le moteur en marche et avec les clés toujours sur le contact. Le temps de sortir pour récupérer le billet, l’escroc se sera glissé au volant du véhicule et prendra la fuite à toute vitesse. Le conducteur ne pouvant rien faire et n’aura pas eu le temps de réaction nécessaire.

Comment éviter cela et que conseille la Police nationale ?

Un moyen très simple pour éviter cela ? Bien vérifier, avant de monter dans le véhicule, que rien n’a été déposé sur le pare-brise, aussi bien des documents, que des contraventions et autres billets de banque. De plus, il faut toujours penser à ne pas quitter sa voiture avec le moteur en marche et les clefs sur le contact, même un très court instant.

