Le hockey sur glace U18 prépare son Championnat du monde

Le hockey sur glace U18 prépare la 18e édition de son Championnat du monde > Comme lors de son homologue destiné aux équipes séniors, le spectacle proposé lors du Championnat du monde de hockey sur glace U18 est bien présent, et l’on se plaît à découvrir les futurs grands noms de la discipline à travers le monde.

Organisé annuellement depuis 1999 maintenant, le Championnat du monde de hockey sur glace U18 est parvenu à déchaîner les passions des amateurs de ce sport, conscients des enjeux présentés.

En effet, outre le fait que l’on soit en présence d’une grande compétition internationale, le fait de découvrir les jeunes talents parvient à garder les yeux sur les matchs qui se déroulent ; si de grands noms sont déjà apparus depuis 1999, certaines équipes sont parvenues à faire sensation en U18, comme c’est le cas des États-Unis récemment, mais également de la Finlande lors des deux premières éditions du Championnat du monde de hockey sur glace U18.

Si le tournoi prend généralement place à la mi-avril de chaque année, l’on retrouve des équipes du monde entier, comme la Turquie, la Chine, le Japon, la France, ou encore l’Afrique du Sud.

Tout comme dans le Championnat du monde de hockey sur glace, le Championnat du monde de hockey sur glace U18 se divise en plusieurs Divisions, dont les étages sont à franchir au fur et à mesure des années ; ici, attention si l’on termine dernier du groupe A ou B, puisque l’on risquera de se retrouver, l’an prochain, en Division IA, soit un cran en dessous.

Bien que moins médiatisées que le tournoi principal en lui-même, les divisions inférieures sont un excellent moyen de prendre du galon au fil des ans et de s’imposer mentalement face à ses futurs adversaires ; pour la 18e édition du Championnat du monde de hockey sur glace qui se déroule en 2016, la Division IA est composée de la France, l’Allemagne (reléguée de la division élite), l’Autriche, la Biélorussie, du Kazakhstan et de la Norvège.

Dans cette division, l’on sait que l’Allemagne veut rapidement renouer avec le tournoi principal, tandis que l’Autriche, promue de la division inférieure, veut poursuivre sur sa lancée et rejoindre au plus vite le tournoi des élites. De son côté, la Turquie poursuit son chemin et se retrouve en Division IIIA en 2016, après avoir brillamment acquis sa promotion de Divison IIIB en 2015.

Lors du tournoi principal de la 18e édition du Championnat du monde de hockey sur glace U18 en 2016, les performances des États-Unis sont à surveiller de près. Vainqueur l’an dernier et apparaissant comme l’équipe la plus titrée de la compétition avec neuf sacres avant 2016, la moindre erreur est prohibée. Si la victoire finale semble l’objectif principal de la formation, il faut néanmoins compter sur la Finlande et le Canada, dont les performances sur la glace ne sont plus à démontrer.