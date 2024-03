Athlétisme : Voir le Meeting Melbourne Track Classic en Direct TV et sur Internet

L’athlétisme se met en avant avec le Melbourne Track Classic 2016 > Dans une année ; surtout une année de Jeux Olympiques, les différents meetings présents au calendrier permettent de s’entraîner pour être dans les meilleures conditions en vu d’une victoire et d’une médaille d’or.

Concernant le Melbourne Track Classic, il fait partie intégrante du Challenge Mondial IAAF, une compétition annuelle d’athlétisme regroupant certaines des meilleurs athlètes du plateau ; certains seulement, puisque contrairement à la Ligue de diamant, le Challenge Mondial IAAF est un cran en dessous.

Toutefois, proposer une compétition un cran en dessous de la Ligue de diamant n’est pas un malheur en soit, puisque ici aussi, les records sont nombreux et le spectacle intense.

Dans ses nombreux honneurs, le Melbourne Track Classic 2016 signe la première épreuve d’une longue série, se terminant au mois de septembre, du côté de l’Italie. Les amateurs d’athlétisme ; tout comme les pros, le savent, le Melbourne Track Classic 2016 est un évènement décisif pour la suite de l’année, un moment où chacun peut confirmer son état de forme, où, au contraire, défaillir.

Présente au Challenge mondial IAAF depuis 2010 ; soit son année de création, l’épreuve du Melbourne Track Classic a réussi son pari, celui de permettre un début d’aventure enivrant, avec, en prime, la présence de quelques grands noms de l’athlétisme à travers le monde.

Pour son édition 2016, le Melbourne Track Classic offre des sensations réelles ; les regards se tournent alors rapidement vers la championne Olympique Sally Pearson, plus que brillante lors de l’épreuve du 100 mètres haies, et multiples détentrices de records de temps. Quoi de mieux pour une Australienne que de débuter réellement sa saison sur ses terres ?

Mélissa Breen répondait aussi présente. Celle qui tenait le record de vitesse sur le 100 mètres doit encore prouver sa force et permettre à ses faiblesses de s’estomper. Enfin, quelques autres têtes d’affiche étaient là, comme les spécialistes de la distance moyenne, Alex Rowe et Jeff Riseley.

Pour terminer, il faut encore savoir que le Melbourne Track Classic aura vu de nombreux records s’établir au cours de cette compétition, et certains ; comme le record sur le 100 mètres hommes, tiennent depuis la création du Melbourne Track Classic, en 1998.

