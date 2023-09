Retransmission de l’étape 18 du Tour d’Espagne Vuelta en Direct TV + Streaming

La Vuelta avec la 18ème étape entre les villes de A Estrada et Meis. Voici comment regarder la 18ème étape du Tour d’Espagne Vuelta en direct sur Internet et à la télévision à partir de 16h00. L’étape de ce jeudi dont le coup d’envoi sera donné à partir de 16h00, est à ne pas rater sous aucun prétexte et elle est à suivre en direct TV sur Eurosport et en live Streaming sur Internet. Il est également possible la 18ème étape du tour d’Espagne à partir de votre tablette, ordinateur ou bien votre téléphone mobile en streaming internet et en video replay avec le résumé ici même sur Tixup.

L’on se dirige vraisemblablement pour une 3ème consécration de l’espagnol Alberto Contador bien que ce dernier reste modeste en affirmant que rien n’a encore été joué et qu’en réalité tout reste possible, car on n’est jamais à l’abri des surprises à trois jours de la fin de la Vuelta.

C’est donc la 18ème étape qui débutera ce jeudi 11 septembre à partir de 16h00 tapante, une étape qui sera retransmise comme tous les jours en direct sur Eurosport ou bien Streaming live sur Internet.

Les jeux ont été joués lors de la 16ème étape lorsque Contador avait remporté cette étape à la Farrapona, d’ailleurs c’était la première sur le Tour d’Espagne depuis le coup de Fuente Dé en 2012. A priori, l’avance de Contador sur Alejandro Valverde d’une minute et 36 secondes semble assez suffisante pour la suite des étapes, on voit donc mal comment l’espagnol pourrait laisser filer la victoire finale de ce fameux tour d’Espagne qui n’a pas été sans sensations.

Voir le tour d’Espagne Vuelta en Streaming en Direct

La 18ème étape du tour d’Espagne Vuelta est à suivre à partir de la ville de A Estrada jusqu’à Meis où elle prendra fin. La 18ème étape de la Vuelta est à suivre en direct à la télévision comme tous les jours sur Eurosport à partir de 16h00. A toirs jours de la fin de la Vuelta il est impossible de rater le tour avec la possibilité de le suivre en direct sur Eurosport ou bien en Streaming sur internet.

