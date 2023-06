Voir le reportage de Zone Interdite sur les transports en commun sur M6 et 6Play en replay

La soirée Zone Interdite à voir en vidéo à la télévision sur M6 > Ce soir, pour l’occasion de son nouveau numéro, l’émission Zone Interdite livre aux téléspectateurs un reportage inédit, sur les transports en commun et les nombreux problèmes rencontrés. Le reportage de Zone Interdite sur les transports en commun est à voir sur M6, à partir de 21 heures ce dimanche 4 février 2018.

Que ce soit à Lille, à Marseille, ou encore à Paris, les transports en commun font partie des endroits les plus exposés à la délinquance en tous genres. Les principales victimes sont les femmes, qui sont notamment régulièrement harcelées. Très peu d’entre elles osent porter plainte, mais pourtant, c’est un réflexe à avoir pour lutter contre de futurs harcèlements.



En effet, les forces de l’ordre disposent d’un allié de taille pour réussir à identifier les auteurs, des caméras de surveillance. Ces dernières, de plus en plus répandues, permettent de reconnaître un agresseur ou voleur à la tire. De leurs côtés, les policiers essayent également de mettre fin aux agissements de pickpockets qui sont de plus en plus jeunes. Ils détroussent des passagers sans le moindre scrupule, alors qu’ils ne sont âgés que d’une dizaine d’années.



