Capital sur changer de vie à voir sur M6 : Vidéo Replay documentaire une nouvelle vie sur 6Play

Documentaire Capital sur la chaîne M6 > Pour cette nouvelle soirée de documentaire sur la chaîne M6, l’on retrouve un sujet qui touche de nombreux Français, à savoir le changement de vie. Changer de job, changer de ville ; une nouvelle vie, mais à quel prix ? Vous pouvez voir Capital sur changer de vie sur M6, dès 21 heures.

Ce soir, l’émission Capital de la chaîne M6 se concentre sur le changement de vie. Pas moins d’un actif sur quatre l’on fait, ils ont changer de métier dans les douze derniers mois. Une orientation d’autant plus spectaculaire pour les salariés, qui préfèrent quitter les bureaux pour devenir pêcheurs ou encore menuisiers. Mais quel parcours ont suivi ces candidats au changement ? Quels sacrifices les attendent ? Capital offre alors une mise en lumière sur l’aventure de la reconversion professionnelle. Suite à cela, la soirée Capital se poursuit avec un nouveau reportage, alors destiné au déménagement. Chaque année, ce sont pas moins de 10 % des Français qui déménagent. Ici, une nouvelle offre émerge, puisque de nombreuses sociétés proposent des déménagements à prix cassés ; mais que valent réellement ces offres ?

Sur le plan touristique, Bordeaux vient d’être élue comme la destination la plus attractive du monde par le guide Lonely Planet. Pour son cadre de vie, son climat, l’océan très proche et bientôt le TGV à deux heures de Paris, Bordeaux s’impose clairement comme une ville qui fait rêver. Toutefois, et avec 10 000 habitants en plus chaque année, les tensions sont de la partie.

L’émission Capital sur changer de vie est à voir sur M6 à partir de 21 heures. La Vidéo en Replay du documentaire une nouvelle vie sera aussi à voir sur 6Play, sur Internet.

