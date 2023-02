Un tiers des Français à découvert 4 fois par an

Cela est un fait notable en France – pas moins d’un Français sur trois se retrouve à découvert tous les trois mois minimum. Cela fait donc quatre fois par an.

Un manque de 427 €

En moyenne, et par mois, c’est la somme de 427 euros qui manque aux Français pour vivre de manière confortable. En 2017, il y avait 57 € de plus. Dès lors, et pour parvenir à combler ces problèmes de trésorerie, pas moins d’un Français sur trois se dit être à découvert, au moins une fois tous les trois mois, qu’il s’agisse des clients d’une banque ne ligne ou d’une banque traditionnelle.

Un découvert plus faible qu’avant

Désormais, le montant moyen du découvert d’un Français s’élève à 340 €. Contre 394 € il y a quelques années. Ce fait notable est possible grâce à l’amélioration du pouvoir d’achat des Français. Ces mêmes améliorations qui ont été possibles suite aux mesures prises par le Gouvernement.

Un crédit à la consommation en hausse

D’après Cofidis, il y a de plus en plus de Français qui passent par la case du crédit à la consommation. Il sera possible d’y noter les cadres. Ces derniers utilisent moins leur épargne pour financer un projet. C’est le crédit à la consommation qui revient le plus. À 41 %, contre 29 % il y a un an seulement. Toujours selon Cofidis, le crédit est devenu le 2e mode de financement en France.