Shakira : la vie d’une femme et d’une maman

En plus d’être une grande star Shakira està présent une femme et une mère. Elle semble comblée par ces trois rôles comblée. Elle dévoile un peu de sa vie comme elle le confie au Parisien.

En tant que star, Shakira a repris les choses en mains. Elle sort son nouvel album baptisé Shakira. D’ailleurs, on a eu un avant goût avec so duo avec Rihanna Can’t remember to forget you.

Shakira a bien voulu parler de sa nouvelle vie de femme et de mère. La Colombienne file le parfait amour avec son compagnon Gérard Piqué. Elle ne cache pas qu’ils s’aiment énormément, qu’ils s’entendent parfaitement et qu’ils sont très complices. En somme, avec Piqué c’est l’amour fou!

Se confie dans les colonnes du Parisien, la chanteuse évoque son fils Milan âgé de 14 mois. Shakira est comblée et le crit haut et fort. Elle avoue avoir eu toujours envie de cet enfant et qu’il représente le maillon manquant à la chaîne de sa vie. Shakira ne peut se passer de son petit Milan, ils sont toujours collés l’un à l’autre et même sur son album, la voix de Milan est présente. Il ne s’agit que d’un petit cri mais assez beau pour que la chanteuse décide de le garder.

Milan participe à tout ce que fait sa mère, que ce soit l’émission The Voice, le studio d’enregistrement et même le stade de football pour encourager l’homme de la maison.

Shakira a confié que Milan l’accompagnera pour sa tournée et qu’il devra aller d’habord encourager son papa au Brésil en juin lors de la coupe du monde.