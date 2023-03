Presque 10 000 odeurs peuvent être détectées par notre nez

Une récente étude américaine menée par l’Université Rockefeller à New York démontre que le nez est capable de sentir 1000 milliards d’odeurs. Les résultats sont publiées dans la revue Science.

Saviez-vous que votre nez peut sans la moindre difficulté reconnaître les senteurs et les différencier les unes des autres très facilement?! Des recherches effectuées ultérieurement avaient démontré que le nez pouvait détecter presque 10 000 odeurs, seulement à présent, ce chiffre est bien inférieur à celui estimé récemment.

Pour ceux qui ne le savent pas le nez est capable de détecter les odeurs à travers l’inhalation de l’air. La neurobiologiste, Leslie Vosshall, qui a dirigé les recherches, explique que le nez entre directement en contact avec des récepteurs nasaux qui dirigent l’information vers le cerveau. Ces derniers sont essentiels dans la perceptionolfactive.

Elle ajoute que les odeurs senties par l’être humain renferment plusieurs substances qui sont composées de plusieurs molécules. La détection des odeurs expose la façon par laquelle le cerveau humain est responsable dans le traitement de l’information.

Afin d’effectuer cette analyse, les chercheurs se sont basés sur 128 molécules odorantes qu’ils ont par la suite combinées pour réaliser des mélanges.

Ils ont eu besoin d’un échantillon se composant d’une vingtaine de personnes dont l’âge est compris entre 20 et 48 ans. Ces personnes ont senti les mélanges, ils ont été capables de repérer facilement les odeurs et le plus surprenant, c’est qu’ils les ont distingué les unes des autres sans aucune difficulté.

Enfin, les scientifiques ont pu remarquer que, presque, 1000 milliards d’odeurs ont été détectées.