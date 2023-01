Youtube, Twitch et Microsoft, du streaming et de la location en avant > Pour débuter ce nouveau week-end, faisons un rapide détour par Youtube ; qui gagne du terrain face à Twich dans le streaming, et par Microsoft, qui améliore son système Xbox Game Pass, un système qui propose de la location de jeux-vidéo, à moindre coût.

Premier fait à souligner aujourd’hui, c’est bien l’essor que connaît Youtube face à Twitch. Si Twitch reste toujours la référence du streaming dans le monde du gaming, Youtube parvient à croître. Chaque jour, des milliers de personnes en regardent d’autres qui sont en train de jouer, et ce phénomène n’est pas prêt de s’arrêter. Sur le quatrième trimestre de 2017, Youtube aura réussi à reprendre du terrain face à Twitch (avec une augmentation de 343 % de streamers), mais reste toujours derrière Twitch, notamment car Youtube a permis à Twitch de se lancer en premier. Difficile, donc, de refaire son retard dans ses conditions. Du côté des jeux, c’est PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) qui rafle la première place, avec plus de 4,2 millions d’heures streamées, contre 3,2 millions pour League of Legends et 2,7 millions d’heures de stream pour Fortnite.

Twitch toujours devant Youtube dans le streaming et Microsoft améliore son système Xbox Game Pass

Autre nouvelle, l’évolution du Xbox Game Pass de Microsoft, qui proposera désormais de s’essayer à tous les jeux développés par des studios Microsoft, le jour de la sortie des titres. Soit, sur le papier, un très grand coup frappé par Microsoft. Pour 10 euros par mois, le joueur peut déjà s’essayer à des centaines de jeux et cette offre viendra donc s’étoffer avec les jeux AAA du constructeur, le tout, sans augmentation du prix de l’abonnement. Parmi les jeux des studios Microsoft, les joueurs pourront alors retrouver Sea of Thieves, State of Decay 2 ou encore Crackdown 3, mais également les prochaines sorties de franchises exclusives à Xbox comme Halo, Forza et Gears of War. Nul doute qu’avec cette tactique, le succès du Xbox Game Pass ne cesse de s’intensifier.