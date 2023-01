Toyota payera 1,2 milliards de dollars pour ses problèmes d’accélérateurs

Toyota Motor Corp doit payer 1,2 milliard de dollars pour régler les accusations américaines qu’il cherchait à dissimuler un problème d’accélérateur dans les véhicules Toyota et Lexus et qui ont été liés à de nombreux accidents et décès.

Le ministère de la Justice des États-Unis a déclaré que le constructeur automobile japonais a admis avoir induit en erreur les organismes de réglementation et le public sur les problèmes de sécurité dans ses voitures en 2009 et 2010.

«Plutôt que de divulguer rapidement et corriger les problèmes de sécurité dont ils ont eu connaissance, Toyota a fait des déclarations publiques trompeuses pour les consommateurs et a donné des faits inexacts aux membres du Congrès, » a déclaré le procureur général Eric Holder.

« Quand les propriétaires de voitures prennent le volant, ils ont le droit de s’attendre à ce que leur véhicule soit en parfaite sécurité. »

Holder averti d’autres constructeurs automobile de « ne pas répéter l’erreur de Toyota. »

« Un rappel peut nuire à la réputation d’une entreprise, mais tromper vos clients fait que des dommages seront bien plus durable, » a-t-il déclaré.

Le règlement de Toyota intervient à un moment où General Motors fait l’objet d’enquêtes d’avoir pris plus de 10 ans pour répondre à un problème d’allumage qui est lié à plus de 30 accidents et 12 décès.