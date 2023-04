Voir The Voice épisode à regarder en direct sur TF1 et sur Internet

Voir The Voice épisode 2 en direct ce 30 avril sur TF1 > Le voyage ; mais surtout la compétition, se poursuit pour les candidats de The Voice, la plus belle voix. Ce soir, c’est déjà le deuxième épisode des épreuves en direct qui se présente au public et aux téléspectateurs.

Pour cette nouvelle soirée de The Voice, les épreuves en direct, celles que l’on nomme les Lives, se poursuivent et quelques confirmations se dessinent déjà ; attention toutefois, puisque la moindre erreur se veut fatale pour la suite de la compétition.

Il faut réellement tout donner pour ne pas décevoir le public, mais également les coachs qui ont misé beaucoup sur ces talents-là. Qui parviendra à prendre l’avantage ?

Car, en effet, que ce soit pour Garou, Mika, Florent Pagny ou encore Zazie, comment rêver d’un meilleur final que de voir l’un de ses poulains atteindre le sacre suprême ?

Voir The Voice épisode 2 en direct ce 30 avril sur TF1

En revanche, une fois ce stade de la compétition atteint, il est difficile de faire un pronostic certain concernant l’issue de cette nouvelle saison de The Voice ; alors que Garou possède dans son équipe de très beaux timbres de voix, Florent Pagny, de son côté, peut encore compter sur Slimane, ou Amandine.

Sachez qu’il vous est possible de voir The Voice épisode 2 en direct ce samedi 30 avril 2016, à partir de 20 heures 55 sur TF1.

Comme à l’accoutumer, il faut fournir la meilleure des performances ce soir, afin d’espérer poursuivre l’aventure ; si un candidat sera sauvé par son coach, un autre sera, quant à lui, repêché par les téléspectateurs, très nombreux à voter pour faire entendre leurs voix.

La semaine dernière, le public aura d’ailleurs répondu présent afin de permettre à Slimane et Amandine de poursuivre l’aventure ; tout n’était malheureusement pas si rose pour Sol, la grande sensation de la première partie des castings a dû quitter l’aventure, prématurément.