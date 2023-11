Le spectaculaire Fallout 4 enfin sur PS4 Xbox One et PC > Plusieurs années sont maintenant passées, et force est de constater que l’engouement autour de la licence ne se sera jamais essoufflé ; réussir à captiver ainsi des joueurs après tant de temps et déjà un fait remarquable en soit.

En 2017, Fallout fête ses vingt ans d’existence, un très beau succès pour cette licence qui aura vu le jour en 1997 sur CD-Rom. Qu’on se le dise, Fallout premier du nom aura réussi a posé des bases reprises ensuite dans de nombreux univers.

Grâce à son monde post-apocalyptique très prenant et un système de statistique plutôt complet, couplé à une création de personnage incroyable pour l’époque, Fallout s’imposera dans les esprits des joueurs, qui découvriront alors une histoire et un monde plus que prenant. Grâce à ce phénoménal succès, Fallout 2 sortira seulement une petite année après le premier épisode.

L’histoire du deuxième volet reprend directement les faits du premier chapitre et la trame principale se déroule 80 ans plus tard. Désormais, le joueur se lançant dans l’aventure pouvait se plonger toujours plus dans ce monde assez sombre. La carte est beaucoup plus grande, le karma est mieux mis en avant puisqu’il est finalement possible de terminer le jeu en étant le héros le plus méchant de l’histoire sans que cela ne pose problème pour terminer des quêtes, ainsi que la possibilité d’utiliser une voiture pour se déplacer rapidement entre deux points.

Toujours encensé par la critique et les joueurs, il faudra néanmoins attendre quelques années pour découvrir la véritable suite de Fallout. L’attente pour les joueurs sera toutefois assez courte, puisque l’on trouvera différents spin-offs jusqu’à l’année 2008, l’année du changement.

Ressuscité par Bethesda suite à la faillite du développeur historique de Fallout, Fallout 3 se devait de frapper fort pour s’imposer dans les salons des joueurs. Les nouvelles générations de consoles étant de la partie, le jeu se devait aussi d’être incroyablement beau. Nous sommes sur PC, PS3 et Xbox 360 et Fallout 3 va réussir à mettre tout le monde d’accord. Changement radical pour la série qui adopte maintenant un style en 3D à la première personne et qui se rapproche bien plus d’une conception de Bethesda, avec des quêtes moins contraignantes laissant la part belle à l’exploration.

Si, dans l’ensemble, Fallout 3 aura été encensé par la critique et les joueurs, certaines remarques auront toutefois terni la réputation du jeu. Ainsi, l’on pouvait noter une trop faible variété d’ennemis et un côté farming bien trop présent (Action-RPG oblige). Ce dernier deviendra le point noir des joueurs, puisque la répétition des recherches sera priorisée sur des dialogues intéressants.

Sept ans plus tard, en 2015, c’est le spectaculaire Fallout 4 qui pointe le bout de son nez sur les consoles de la huitième génération, que sont la PS4 et la Xbox One. Graphiquement très beau sur PC dans les meilleurs réglages, Fallout 4 sur consoles de salon parvient toutefois à s’en tirer avec les honneurs, malgré un poids total assez léger (35 gigas). Après l’essai de Fallout 3, il est bon de noter les nombreuses améliorations que les développeurs auront réussi à intégrer dans le soft. Ainsi et outre une histoire prenante avec plus de 110 000 lignes de dialogues au total (bien plus que dans Skyrim et Fallout 3 combinés par exemple), la principale nouveauté nous vient de la possibilité de créer sa propre maison à certains endroits de la carte, grâce aux matériaux que l’on aura récupérés au préalable. Si l’on parvient à s’agrandir à l’endroit choisi, le lieu pourrait bien devenir une mini-ville avec ses propres marchands ; toutefois, en cas de succès de l’installation, de nombreux pilleurs pourraient bien nous rendre la vie dure, charge alors au joueur de défendre coûte que coûte son installation.

