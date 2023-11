Grand Prix MotoGP Malaisie en direct live + vidéo streaming : Voir course Sépang

Grand Prix MotoGP Malaisie 2014 en direct live + vidéo streaming : Voir course Sépang > C’est bien ICI, pour regarder le Grand Prix de MotoGP de Malaisie 2014 en direct live + vidéo streaming, ou pour voir la course de Sépang à tout moment.

Après la course du Grand Prix de Malaisie 2014, les pilotes de MotoGP vont enfin pouvoir prendre quelques jours de repos avant le dernier Grand Prix de la saison, qui aura lieu à Valence, le 14 novembre prochain.

Et l’on vous recommande de regarder le Grand Prix de MotoGP de Malaisie 2014 en direct live et en vidéo streaming sur Eurosport, ou de voir la course de Sépang sur internet depuis vos appareils connectés, surtout si vous avez raté le changement d’heure de cette nuit ; voir la course de Sépang sur le web reste possible à tout moment !

En effet, les dernières semaines ont vu la MotoGP briller chaque week-end et les pilotes ont besoin de prendre une pause, à l’image de Pol Espargaro, victime d’une très lourde chute dans la troisième séance d’essais libres et qui a vu son pied se fracturer.

Sur un tracé technique comme celui de Sépang, la moindre erreur peut être fatale pour les pilotes, comme pour les Motos et la chute du pilote Yamaha Tech 3 l’a bien rappelé ; la prudence doit être de mise.

LIENS SPONSORISES





Grand Prix MotoGP Malaisie 2014 en direct live + vidéo streaming : Voir course Sépang

Une prudence dont Marc Marquez ne veut pas entendre parler ; le pilote Espagnol pourrait décrocher le record du nombre de victoires sur une saison d’ici le Grand Prix d’Espagne et pour cela, le champion en titre depuis le Japon peut compter sur une remarquable prestation lors de la séance de qualifications pour y parvenir.

Absent du podium ; mais toujours dans les cinq premiers temps, lors des essais libres, Marc Marquez se sera déjà offert sa treizième pole position sur une saison (un record déjà battu), en terminant en haut de la feuille des temps hier, en 1.30;237, soit 0.340 seconde de mieux que son poursuivant ; Jorge Lorenzo.

Attention néanmoins, car l’on sait que les derniers Grands Prix de MotoGP sont compliqués pour Marc Marquez ; gageons que tout se déroule pour le mieux ce dimanche, histoire d’entrer dans l’histoire.

Le classement général est encore très disputé, notamment pour venir compléter le podium ; avec Valentino Rossi, Jorge Lorenzo et Daniel Pedrosa qui se tiennent en 25 points, la fin de saison et cette course de Sépang du Grand Prix de MotoGP de Malaisie 2014 est, et sera, intense jusqu’au bout.

Vous pouvez regarder le Grand Prix de MotoGP de Malaisie 2014 en direct live et en vidéo streaming, dès 8 heures 45, ce dimanche 26 octobre 2014.

Si le changement d’heure a eu raison de votre passion, ne paniquez pas ; un simple clic ICI, vous permet de voir ou de revoir la course de Sépang sur internet, dès que vous avez un moment de libre.

J’aime ça : J’aime chargement…