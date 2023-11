Le meilleur pâtissier épisode à revoir sur M6

Le meilleur pâtissier épisode 5 sur M6 ce 11 novembre > Le concours de pâtisserie se poursuit pour les candidats encore en lice pour le titre final. Après une quatrième semaine haute en couleurs, le concours offre une belle image aux meringues et aux mousses.

Dès l’entame de l’épisode 5 du meilleur pâtissier, le ton est donné. Pour mettre en valeur les meringues et les mousses, les sept candidats toujours présents vont devoir travailler l’œuf dans tous ses états.

Pour l’épreuve du classique revisité de Cyril Lignac, les candidats devront se montrer à la hauteur d’une île flottante. Traditionnellement, ce dessert servi froid se compose de blancs en neiges pochés reposant sur une crème Anglaise, le tout décoré de caramel et d’amandes effilées.

C’est donc aux candidats de se montrer inventifs tout en respectant les trois fondamentaux de la recette ; la crème Anglaise, les blancs en neige et le caramel.

Le meilleur pâtissier épisode 5 sur M6 ce 11 novembre

Place ensuite à la réalisation du défi technique de Mercotte, qui demande cette fois-ci aux pâtissiers de réaliser la Feuille d’automne, un entremet réalisé par Gaston Lenôtre, en 1968.

Vous pouvez regarder le meilleur pâtissier épisode 5 dès 20 heures 55 sur M6, ce mercredi 11 novembre 2015.

Composée de biscuits sucrés, de meringues, de mousse et de feuilles de chocolat en forme d’éventail, la Feuille d’automne apparaît sans nul doute dans le classement des défis techniques les plus compliqués à réaliser.

Pour conclure la soirée et avant de découvrir qui va quitter l’aventure, les pâtissiers doivent briller dans l’épreuve de créativité. Cette fois-ci, c’est un animal en 3D qu’il faut réaliser à l’aide de mousse, de meringues et de guimauves. Dans le jury, l’on retrouve aux côtés de Cyril Lignac et Mercotte, le grand pâtissier de renom, Benoît Couvrand.

J’aime ça : J’aime chargement…