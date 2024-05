LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL CONDAMNE DANS LES TERMES LES PLUS VIFS LE DOUBLE ATTENTAT-SUICIDE AU NIGER

NEW YORK, 24 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — La déclaration suivante a été communiquée aujourd’hui par le Porte-parole de M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU:

Le Secrétaire général condamne dans les termes les plus vifs les deux attentats-suicides qui ont eu lieu, aujourd’hui, à Arlit et Agadez, au Niger. Il transmet ses sincères condoléances aux familles des victimes.

Le Secrétaire général réitère le soutien des Nations Unies aux efforts déployés par le Gouvernement du Niger et d’autres pays de la région du Sahel afin de lutter contre le fléau du terrorisme et la criminalité transnationale, en étroite collaboration avec l’Union africaine, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et la Communauté économique des États d’Afrique centrale.

Il insiste sur la nécessité pour la communauté internationale de continuer à renforcer sa coopération afin de répondre à ces menaces sérieuses pour la stabilité de la sous-région et au-delà .

