Les Français sont très friands des investissements immobilier. Et pour réussir ces mêmes investissements, il est souvent question de prêts. De prêts de plusieurs centaines d’euros. Quoi de mieux donc, que de regrouper ses prêts ?

Le regroupement de crédit

Tout d’abord, il convient de souligner ce qu’est réellement le regroupement de crédits. Ce dernier permet surtout, comme son nom l’indique, de regrouper divers crédits en une seule mensualité. Ce qui simplifie incroyablement les remboursements mensuels. Il n’est donc plus question de plusieurs crédits et créanciers, mais bien d’un seul organisme, qui se charge de tout.

De plus, il est tout à fait possible de choisir la date de prélèvement des mensualités. Là aussi, c’est un très bon point.

Des mensualités plus faibles

Pour l’emprunteur, il sera question d’une seule mensualité à rembourser. Avec un total bien plus faible qu’auparavant. À court terme, regrouper ses prêts pour réduire ses mensualités est une excellente option. Mais il existe cependant un point à prendre en compte. Sur la durée, le capital remboursé est plus important. Cela provient des frais de remboursement anticipé, des nouvelles garanties et des frais de dossiers. Mais aussi à cause des frais de courtage.

Un exemple de regroupement

Prenons un exemple avec un couple qui possède trois crédits. Au total, le couple rembourse 2 031 € tous les mois, pour une résidence principale, des travaux et une nouvelle voiture. En cherchant comment regrouper ses crédits, le couple obtient un nouveau prêt et un nouveau taux.

Actuellement, le couple rembourse donc 1 785 euros grâce à ce regroupement de crédit. La différence mensuelle est donc notable, avec presque 250 euros de moins.

J’aime ça : J’aime chargement…