L’Union Africaine condamne fermement les attentas suicides perpétrés à Arlit et à Agadez, au Niger

ADDIS ABEBA, Ethiopie, 23 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — La Présidente de la Commission de l’Union africaine (UA), Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma, condamne fermement les deux attentats suicides perpétrés ce matin à Arlit et à Agadez, au Niger. Elle exprime le plein appui de l’UA aux efforts résolus que déploient les autorités nigériennes dans la lutte contre le terrorisme. Elle réitère également la profonde appréciation par l’UA de la contribution du Niger au déploiement et aux opérations de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA).

La Présidente de la Commission souligne que l’agression terroriste dont le Niger a été victime met en relief la nécessité d’efforts soutenus de la part de tous les Etats africains dans la lutte contre les fléaux du terrorisme et de la criminalité transnationale organisée. A cet égard, elle réitère l’engagement de l’UA à appuyer les pays de la région, notamment dans le cadre du suivi des conclusions de la réunion ministérielle sur le renforcement de la coopération sécuritaire et l’opérationnalisation de l’Architecture africaine de paix et de sécurité dans la région sahélo-saharienne, tenue à Nouakchott le 17 mars 2013, et de celles des réunions régulières des chefs des services de sécurité et de renseignement des pays de la région, dont la première du genre s’est tenue à Bamako le 18 avril 2013.

La Présidente de la Commission, qui souligne que le terrorisme et le crime transfrontalier organisé constituent des menaces sérieuses à la paix et à la sécurité de l’Afrique comme du reste de la communauté internationale, appelle à une mobilisation accrue pour triompher de ces défis.

