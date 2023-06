Les 5 pays d’Europe les plus attractifs pour les travailleurs étrangers

Parmi tous les pays européens, quels sont les plus attractifs ? Voici un top 5 des pays d’Europe que les travailleurs étrangers peuvent privilégier.

Dans le monde entier, pas moins de 64 % des travailleurs diraient oui pour partir travailler à l’étranger. Retour sur les 5 pays d’Europe les plus attractifs, selon une étude effectuée par le Boston Consulting Group et The Network, une entreprise de recrutements en ligne.

La Suisse

Pour débuter ce classement, place à la cinquième position des pays d’Europe les plus attractifs pour les travailleurs étrangers. Dans les faits, le pays aura perdu quelques places, car désormais moins populaire. Même avec trois places de perdues, la Suisse arrive 5e, avec 13 % des sondages.

La France

Quatrième, a égalité avec le prochain pays, la France est proche du Top 3 Européen. Même si le pays peut se montrer attractif, la France aura tout de même perdu une place. Les travailleurs étrangers auront voté pour la France à hauteur de 14 %.

L’Espagne

Avec 14 % et à égalité avec la France, l’Espagne aura cependant connu une belle ascension. En effet, et depuis le dernier sondage, l’Espagne aura grimpé de deux places dans les pays les plus attractifs.

Le Royaume-Uni

Depuis 2014, et alors que le Royaume-Uni occupait la seconde place sur le plan mondial, l’attractivité aura chuté. Ancien premier pays Européen, le Royaume-Uni arrive désormais deuxième, avec 20 % des sondages. La cause principale de ce recul est simple. Le fameux Brexit.

L’Allemagne, pays d’Europe le plus attractif

Avec 26 % des sondages au compteur, l’Allemagne est le pays le plus attractif pour les travailleurs étrangers. Et cela s’explique notamment par la solidité du milieu industriel. Mais également par des services sociaux qui se veulent généreux. Sans oublier que la politique d’immigration est plus ouverte que dans d’autres pays.

